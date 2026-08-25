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תעמולת בחירות

הטריק של ש"ס: כך צוות הקמפיין עקף את ההחלטה של סולברג

התנועה פרסמה סרטון דומה לזה שנפסל, כאשר הנשק מוסתר והדמות אינה מזוהה בבירור כחייל • האם מדובר בעקיפת החלטת יו"ר ועדת הבחירות השופט סולברג?

לאחר שיו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, הורה על הסרת סרטון התעמולה של שהציג חייל המצטרף לקידוש, פרסמה התנועה ביום שלישי סרטון חדש הדומה מאוד לקודמו.

בסרטון החדש מופיעה אותה משפחה מהסרטון המקורי, המקיימת הבדלה במוצאי שבת כמנהג עדות המזרח. ההבדל המרכזי הוא שבעוד בסרטון הראשון נראה החייל באופן ברור עם נשקו, הרי שבסרטון החדש הוסתר הנשק מתחת לשולחן. רק חולצה בגוון אפרפר ורצועת בד מעידים על כך שייתכן שמדובר בחייל.

במקרה שיוגשו עתירות נגד הסרטון החדש בטענה לשימוש אסור בסמלי מדינה, תוכל המפלגה לטעון כי אין מדובר כלל בחייל אלא באזרח רגיל.

כך או כך, המסר המיועד עובר בבירור אל הצופים, תוך מה שנראה כעקיפה של החלטת .

נותר לראות האם תוגשנה עתירות גם נגד הסרטון החדש, שנראה כי נערך תוך מחשבה על עקיפת הפסיקה הקודמת.

ש"סנעם סולברגועדת הבחירות המרכזיתתעמולת בחירות

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