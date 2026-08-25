נתוני פתיחת שנת הלימודים תשפ"ז חושפים תמונה ברורה: החזון להרחבת זרם החינוך הממלכתי-חרדי (ממ"ח) נתקע במציאות שונה לחלוטין מזו שתכננו מובילי המהלך. עולם החינוך החרדי ממשיך להתבסס ברובו המכריע על המוסדות החרדיים – רשתות החינוך המפלגתיות ומוסדות הפטור – בעוד זרם הממ"ח מציג נתוני צמיחה נמוכים במיוחד.

לפי הנתונים העדכניים, בשנת הלימודים הקרובה יתווספו לממ"ח שמונה בתי ספר בלבד – שישה מוסדות קיימים ושניים חדשים. מספר המוסדות יעלה מ-120 ל-128, ושורות התלמידים יגדלו בכ-2,000 בלבד ויעמדו על כ-36,600 תלמידים. בגני הילדים צפויה צמיחה של 12.5%, מ-400 ל-450 גנים.

המספרים ממחישים כי הזינוק שנרשם לפני שנתיים – אז הצטרפו כ-30 מוסדות וכ-10,000 תלמידים, בין היתר בעקבות מעבר של מוסדות חסידיים שביקשו להגדיל תקציבים – היה תופעה נקודתית בלבד. בתשפ"ו הצטרפו 12 מוסדות, ובשנה הנוכחית המספר ירד לשמונה בלבד.

היעד המקורי: מנוף משפטי ותקציבי

זרם הממ"ח נולד בשנת תשע"ד ביוזמת שר החינוך דאז שי פירון (יש עתיד). הרקע להקמתו היה חוות דעת משפטיות שקבעו כי המדינה אינה יכולה לקצץ בתקצוב הרשתות החרדיות ללא העמדת חלופה ממלכתית.

פירון תיאר בעבר כיצד המגבלה המשפטית אילצה אותו לדחות את הקיצוצים שתכנן. לבקשת שר האוצר דאז יאיר לפיד, הודיע ליו"ר ש"ס אריה דרעי על דחיית הקיצוצים. הצעד גרר ביקורת ציבורית חריפה בתקשורת בטענה ל"כניעת יש עתיד לש"ס", אך פירון טען אז כי הקמת הממ"ח מהווה יסוד לשינוי מבני ארוך טווח.

פירון תוקף את ביטון: "מנע הקמת מוסדות"

בשיחה שקיים לאחרונה עם אתר 'כלכליסט', תוקף פירון את השר במשרד החינוך (לשעבר) חיים ביטון (ש"ס), ומאשים אותו בבלימת המהלך. "חיים ביטון ייצג את הרשת הפרטית של ש"ס ועיקר תפקידו היה למנוע הקמה של מוסדות ממ"ח", מסר פירון. "זה בלתי נתפס במדינה שאומרת שחייבים ללמוד ליבה".

פירון הטיח ביקורת גם כלפי ראשי הרשויות המקומיות, שלדבריו נמנעים מאישור מוסדות ממ"ח עקב לחצים מצד המפלגות החרדיות בקואליציות העירוניות. לתסכולו הצטרפה ד"ר טלי פרקש, מנהלת ארגון "ידידי הממ"ח", שציינה: "המצב מאוד עגום. אנחנו הולכים לבתי משפט ושומעים שם מנציגי משרד החינוך שלמרות הביקוש לממ"ח הם לא יכולים להכריח ראשי ערים לפתוח בתי ספר".