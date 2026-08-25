נתוני פתיחת שנת הלימודים תשפ"ז חושפים תמונה ברורה: החזון להרחבת זרם החינוך הממלכתי-חרדי (ממ"ח) נתקע במציאות שונה לחלוטין מזו שתכננו מובילי המהלך. עולם החינוך החרדי ממשיך להתבסס ברובו המכריע על המוסדות החרדיים – רשתות החינוך המפלגתיות ומוסדות הפטור – בעוד זרם הממ"ח מציג נתוני צמיחה נמוכים במיוחד.
לפי הנתונים העדכניים, בשנת הלימודים הקרובה יתווספו לממ"ח שמונה בתי ספר בלבד – שישה מוסדות קיימים ושניים חדשים. מספר המוסדות יעלה מ-120 ל-128, ושורות התלמידים יגדלו בכ-2,000 בלבד ויעמדו על כ-36,600 תלמידים. בגני הילדים צפויה צמיחה של 12.5%, מ-400 ל-450 גנים.
המספרים ממחישים כי הזינוק שנרשם לפני שנתיים – אז הצטרפו כ-30 מוסדות וכ-10,000 תלמידים, בין היתר בעקבות מעבר של מוסדות חסידיים שביקשו להגדיל תקציבים – היה תופעה נקודתית בלבד. בתשפ"ו הצטרפו 12 מוסדות, ובשנה הנוכחית המספר ירד לשמונה בלבד.
היעד המקורי: מנוף משפטי ותקציבי
זרם הממ"ח נולד בשנת תשע"ד ביוזמת שר החינוך דאז שי פירון (יש עתיד). הרקע להקמתו היה חוות דעת משפטיות שקבעו כי המדינה אינה יכולה לקצץ בתקצוב הרשתות החרדיות ללא העמדת חלופה ממלכתית.
פירון תיאר בעבר כיצד המגבלה המשפטית אילצה אותו לדחות את הקיצוצים שתכנן. לבקשת שר האוצר דאז יאיר לפיד, הודיע ליו"ר ש"ס אריה דרעי על דחיית הקיצוצים. הצעד גרר ביקורת ציבורית חריפה בתקשורת בטענה ל"כניעת יש עתיד לש"ס", אך פירון טען אז כי הקמת הממ"ח מהווה יסוד לשינוי מבני ארוך טווח.
פירון תוקף את ביטון: "מנע הקמת מוסדות"
בשיחה שקיים לאחרונה עם אתר 'כלכליסט', תוקף פירון את השר במשרד החינוך (לשעבר) חיים ביטון (ש"ס), ומאשים אותו בבלימת המהלך. "חיים ביטון ייצג את הרשת הפרטית של ש"ס ועיקר תפקידו היה למנוע הקמה של מוסדות ממ"ח", מסר פירון. "זה בלתי נתפס במדינה שאומרת שחייבים ללמוד ליבה".
פירון הטיח ביקורת גם כלפי ראשי הרשויות המקומיות, שלדבריו נמנעים מאישור מוסדות ממ"ח עקב לחצים מצד המפלגות החרדיות בקואליציות העירוניות. לתסכולו הצטרפה ד"ר טלי פרקש, מנהלת ארגון "ידידי הממ"ח", שציינה: "המצב מאוד עגום. אנחנו הולכים לבתי משפט ושומעים שם מנציגי משרד החינוך שלמרות הביקוש לממ"ח הם לא יכולים להכריח ראשי ערים לפתוח בתי ספר".
הקישור לגיוס: "בלי ממ"ח לא תיפתר בעיית הגיוס"
בדבריו קישר פירון באופן גלוי וישיר בין הממ"ח לבין שינוי יחסם של התלמידים לגיוס לצה"ל. "בטווח הארוך, בלי חיזוק הממ"ח לא תיפתר בעיית גיוס החרדים לצה"ל", הבהיר. "לוקחים ילד בן 7, אומרים לו שבבצ'יק וגפני ינהלו את החינוך שלו, ואז בגיל 18 שולחים לו צו גיוס. הוא אומר 'סליחה, מי אתה? תזכיר לי'. סיום ההשתמטות תלוי בממ"ח".
דבריו אלו מדגישים מדוע ההתנגדות החרדית הממסדית לממ"ח אינה מתמקדת רק בסוגיית לימודי החול – הנלמדים ברובם גם ברשתות – אלא מוגדרת כמאבק על עצמאות פדגוגית ומניעת שליטה ממשלתית.
מועצת חכמי התורה: "סכנה לטהרת החינוך"
בתמוז תשפ"ד פרסמה מועצת חכמי התורה מכתב חריף בנושא, בו נכתב: "ידוע כמה מסרו נפשם מרנן ורבנן זצוק"ל ויבלחט"א ובראשם מרן רבינו עובדיה יוסף על עצמאות החינוך החרדי, כי היסוד לטהרת החינוך בהיותו כפוף אך ורק לדעת תורה צרופה".
במכתב הוסיפו חכמי התורה: "והנה כבר התריעו מרנן ורבנן, ובראשם מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן זצ"ל בדבר סכנת מוסדות הממלכתי חרדי (ממ"ח) שכל מטרתם לפגוע במוסדות החינוך החרדי הטהור. לצערנו מנסים שוב לפתות את מנהלי המוסדות וההורים להצטרף לממ"ח בהבטחות שקריות".
"על כן אנו כופלים באזהרה, לבל יהין איש לעבור על דברי רבותינו שמסרו נפשם על החינוך הטהור ולעבור לחינוך הממ"ח שהוא השתלטות גורמים חילוניים על חינוך בנינו", נכתב במכתב. "בלב נשבר אנו קוראים אל מנהלי המוסדות וההורים, חוסו נא על נפשות בניכם ובנותיכם, ואל תחטאו בילד".
מוקדי ההתנגדות המרכזיים
מנגנון השליטה: בניגוד לרשתות התורניות שבהן ההנהגה הרוחנית מכתיבה את המדיניות, בממ"ח משרד החינוך מחזיק בסמכות הבלעדית לקביעת התכנים, מינוי המנהלים וגיוס צוותי ההוראה.
השפעות תרבותיות: החלת סטנדרטים של המשרד, כגון חובת תארים אקדמיים, מעוררת חשש מחדירת תפיסות עולם חיצוניות למערכת החינוך החרדית.
מסלול הישיבות: המערכת החרדית מכוונת את בוגריה ללימוד בישיבות הקדושות, בעוד שהממ"ח מקדם באופן מוצהר שילוב בעולם התעסוקה ועידוד גיוס לצבא – כפי שהודה פירון במפורש בדבריו.
על רקע זה, נתוני הצמיחה הנמוכים של הממ"ח משקפים את עמדת הציבור החרדי, הנאמן למערכת החינוך המסורתית בהנהגת גדולי ישראל, למרות הפערים התקציביים.
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