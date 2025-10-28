ברקע המשבר הפוליטי והציבורי בשל סאגת הגיוס, מנכ"ל מפלגת ש"ס, ח"כ חיים ביטון כתב הערב לפעילי המפלגה הוראות ברורות כיצד לפעול כנגד קמפיין מודעות שעלה כנגד יו"ר המפלגה אריה דרעי | לדבריו, "המינימום הנדרש מצידנו הוא טיפול מהיר בהסרת מודעות אלו בצורה מיידית" (פוליטי)
בפעילות משותפת של יו"ר ועדת הכספים גפני עם השר ביטון הושגה הסכמה ממשלתית לעדכון תקציב הגננות בערכת המוכר שאינו רשמי |תיווצר התאמה מיטבית בין התקצוב הציבורי לבין נתוני הגננות בפועל, ושכרם יעלה רטרואקטיבית החל משנת הלימודים הנוכחית (חרדים)
במעמד הרבנים הראשיים לשעבר הגאונים רבי ישראל מאיר לאו ובנו רבי דוד לאו, נערך באולם מועצת העיר ירושלים, מעמד השקה למסע היסטורי של כ-100 בחורי ישיבות לפולין | מה אמר הגרי"מ לאו לבחורים? ופרטי המסע (חדשות חרדים)
לאחר שבעבר פורסמו בתקשורת תחקירים בנוגע למימון של ביטאון תנועת ש"ס - 'הדרך' והקשר שלו לרשת החינוך, הבוקר עכבה המשטרה לחקירה ארבעה חשודים, בהם בכירים בעיתון וברשת | השר במשרד החינוך חיים ביטון זומן אף הוא לחקירה (חדשות חרדים)
בצל הביקורת הרבה בקרב נציגי הציבור החרדי על חוסר האחריות של השר גולדקנופף, בשל כך שסירב לתמוך בתקציב שמביא מאות מילוני שקלים עבור הציבור החרדי | כל מה שקרה מאחורי הקלעים אמש, במהלך הדיונים עם נציגי משרד האוצר (חדשות)