חבר הכנסת חיים ביטון (ש"ס), מנכ"ל התנועה ושר לשעבר במשרד החינוך, נחקר אתמול (ראשון) באזהרה במשרדי יחידת להב 433. החקירה מתמקדת בחשדות לשימוש בכספי ציבור שיועדו למטרות חינוך לטובת צרכים פוליטיים, בתקופה שבה כיהן ביטון כמנכ"ל רשת מוסדות החינוך של ש"ס.

על פי החשד הנבדק, נעשה שימוש לכאורה בכספים שיועדו לרשת "בני יוסף - מעיין החינוך התורני", המתוקצבת על ידי משרד החינוך, על מנת לממן את ההוצאה לאור וההפצה של "אביבים" - מוסף הילדים המצורף לעיתון "הדרך" של תנועת ש"ס. התקופה הנבדקת היא השנים 2018 עד 2021.

לביטון מיוחסות עבירות חמורות: קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים, רישום כוזב במסמכי תאגיד וכן הלבנת הון. גורם המעורה בפרטי החקירה ציין ב-N12 כי "החקירה נמצאת בשלבים משמעותיים. אנו פועלים לקראת העברת חומרי החקירה לפרקליטות לצורך קבלת החלטה בתיק".

שורשי הפרשה החלו בשנת 2019, ולפני כשנה עוכבו לחקירה ארבעה בכירים בעיתון וברשת החינוך של ש"ס במסגרת חקירה זו. על פי דיווח ב"גלובס", החשד הוא שגורמים בתנועה העבירו תשלומים בלתי חוקיים לעובדות של מוסף הילדים באמצעות ניפוח תלושי שכר ורישום שעות עבודה פיקטיביות דרך רשת החינוך המתוקצבת.

המנגנון החשוד

על פי החשדות, המנגנון תוכנן לאפשר הזרמת כספי ציבור למימון פעילותו השוטפת של העיתון המפלגתי. החקירה בוחנת כיצד כספים שיועדו במקור למטרות חינוך הופנו לכאורה למימון הוצאה לאור והפצה של מוסף לילדים בעיתון בבעלות פרטית.

מדוברות המשטרה נמסר בעת עיכוב הבכירים לחקירה לפני כשנה: "ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 מתנהלת מזה מספר חודשים חקירה סמויה בחשד לביצוע עבירות קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים, רישום כוזב במסמכי תאגיד והלבנת הון, תוך שימוש בכספי תקציב שיועדו במקור למטרות חינוך".