האדמו"ר מסקווירא בכניסה לרכבו - סטנדר ופנס ( צילום: אחים לאנטשעווסקי )

סאגה מורטת עצבים שהסעירה בימים האחרונים את חסידות סקווירא בארה"ב, הגיעה הלילה (מוצ"ש) אל סיומה, לאחר מסכת לחצים כבדה שהפעילו עסקני החצר על רשויות החוק בארה"ב.

האירוע החל ביום חמישי האחרון. האדמו"ר מסקווירא נחת בשעה 7:25 בבוקר בשדה התעופה טטרבורו (Teterboro) שבניו ג'רזי, לאחר ששהה בחודש האחרון בימי מנוחה בעיירת הנופש מליבו שבקליפורניה. המוני החסידים בשיכון סקווירא כבר המתינו לבואו של הרבי לתפילת שחרית, אולם לשיירה המלכותית חיכתה הפתעה לא נעימה בדרך. דקות ספורות לאחר שהשיירה עלתה על הכביש המהיר NY-17, הבחין בהם שוטר תנועה מקומי, שסימן לרכבו של הרבי לעצור בשוליים. השוטר, שהחליט להקפיד על קוצו של יוד, החל להמטיר על נהגו של האדמו"ר רצף בלתי נתפס של תשעה דוחות תנועה שונים. בין היתר, רשם השוטר דוחות על נסיעה במהירות מופרזת, כניסה לאתר בנייה בכביש, נהיגה בשוליים, שימוש לא חוקי בסירנות וברמזורים ("צ'קלקות"), שמשות כהות ונוסעים שאינם חגורים בשיירה.

רכבו של האדמו"ר מסקווירא שועטת בכבישי ניו יורק - צילום: ארכיון רכבו של האדמו"ר מסקווירא שועטת בכבישי ניו יורק | צילום: צילום: ארכיון 10 10 0:00 / 0:08

בעקבות העיכוב הממושך, השיירה הגיעה לשיכון סקווירא באיחור של כ-25 דקות. כדי למנוע בהלה, ניסו תחילה בחסידות להסתיר את הדרמה וסיפרו לחסידים כי הרבי איחר בשל "טורח הדרך", וכתוצאה מכך שינה האדמו"ר את תוכניתו והתפלל שחרית במעון קדושו ולא בבית המדרש הגדול כמתוכנן.

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אלא שבעידן הטכנולוגי קשה להסתיר אירועים מעין אלו. בתוך שעות ספורות החל הסיפור להתגלגל ברשתות החברתיות, והסערה פרצה במלוא עוזה.

עסקני החסידות הגדולים, המוכרים בקשריהם הענפים בצמרת הממשל והמשטרה בארה"ב, נכנסו מיד לעובי הקורה והפעילו מכבש לחצים אדיר על בכירי המשטרה, במחאה על החוצפה ועוגמת הנפש שנגרמה לאדמו"ר בעת שמיהר לעבודת הקודש ותפילת שחרית.

הלחצים נשאו פרי: הלילה הושג הישג חסר תקדים, כאשר השוטר שעצר את הרכב התקשר בעצמו לבית האדמו"ר כדי להביע את התנצלותו העמוקה על עוגמת הנפש שגרם. לגבי ביטול הדו"חות עצמם, עדיין לא התקבל עדכון רשמי.

בחסידות מציינים בפליאה ובהתרגשות כי למרות המהומה הגדולה בכביש, צעקות השוטרים והעיכוב, האדמו"ר עצמו כלל לא היה מעורב בנעשה. הרבי היה שקוע כל כולו, כמנהגו בקודש, בספר הלימוד והגה בתורה ולא הבחין בדבר, ורק כאשר נאמר לו כי ישנו עיכוב קל המשיך בלימודו. כידוע, ברכבו של האדמו"ר אף מותקן פנס ענק מיוחד המאיר לו באופן קבוע על ה"סטנדר" הנייד שהותקן עבורו ברכב, כדי שיוכל להגות בתורה בכל רגע פנוי בדרכים.

יצוין כי אין זו הפעם הראשונה בה שיירת האדמו"ר מעורבת בדרמות בכבישים. לפני כשנתיים, בחודש חשוון, בעת שהאדמו"ר מיהר לשמחת נישואי נכדו בעיר מונסי, נקלע רכבו לתאונת דרכים, והרבי נאלץ לעבור במהירות לרכב חלופי כדי להמשיך בנסיעה.

הרכב של הרבי מסקווירא לאחר התאונה בדרך למונסי

אירוע קשה יותר התרחש בשנת תשפ"ב, כאשר הרבי היה בדרכו חזרה מהעיר מונרו, משמחת נישואי נכד גיסו, האדמו"ר מסאטמר. רכבו של הרבי היה מעורב בתאונה קשה בה נהרג גוי מקומי שנסע בנתיב הנגדי, וגם אז עבר האדמו"ר לרכב אחר והמשיך לביתו כשהוא מוגן בנס ולא נפגע כלל.

הרכב של הרבי מסקווירא לאחר התאונה בדרך ממונורו

כאמור, הפעם זה לא הסתיים עם תאונת דרכים, אלא סך הכל ב9 דוחות תנועה, וגם על זה התקשר השוטר להתנצל, לדבריו, ביקשו ממנו להתנצל כי מדובר בדמות רוחנית בכירה.