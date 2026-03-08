דרמה תחבורתית שהחלה ביום חמישי האחרון בניו יורק, הגיעה הלילה לסיומה בשיחת נימוסין ובקשת סליחה מפתיעה בבית הרבי • שיירת האדמו"ר מסקווירא, שהיה בדרכו חזרה מחודש מנוחה בקליפורניה, עוכבה בכביש המהיר על ידי שוטר מקומי שנתן לא פחות מ-9 דוחות על נהג הרבי • החסידים ההמומים נאלצו לשנות את התוכניות, אך העסקנים נכנסו לעובי הקורה והביאו למהפך • וגם: הרועה הנאמן נותר שקוע בתורה ולא הבחין במתרחש • כל הפרטים (חסידים)
בית משפט השלום בפתח תקווה פסק לאחרונה פיצויים משמעותיים בסך 62,000 שקלים לטובת מנהלת גן ילדים מראש העין, בתביעת לשון הרע שהוגשה נגד אם לילד לשעבר בגן. הפסיקה הדגישה את חומרת הפצת מידע כוזב כעובדות וההשלכות המיידיות על מוסדות (חוק ומשפט)
לשכת ראש הממשלה מכחישה את הדיווח ולפיו מי שניסח את ההתנצלות של נתניהו בפני קטאר היה הבית הלבן: "מדובר בפייק ניוז. דברי ראש הממשלה נתניהו בשיחתו עם ראש ממשלת קטר נקבעו על ידי ראש הממשלה בהתייעצות עם צוותו המקצועי בלבד" (מדיני)
שעות לאחר התקיפה בדרום לבנון שבה נהרגו חמישה בני אדם, בהם שלושה ילדים, צה"ל מתנצל על תוצאות התקיפה ומסר כי "חוסל מחבל בחיזבאללה שפעל באזור האוכלוסייה אזרחית, כתוצאה מהתקיפה נהרגו מספר בלתי מעורבים" | עוד נמסר כי "צה"ל מצר על כל פגיעה בבלתי מעורבים, ופועל ככל הניתן לצמצום הפגיעה בהם. האירוע מתוחקר" (צבא)
קמפיין הרעב המתוזמר שמנוהל ע"י חמאס, מזמן יצא מגבולות עזה וברחבי העולם שיתפו עמו פעולה - כולל גופי תקשורת מובילים בעולם | ה'ניו יורק טיימס' פרסם הבהרה בנוגע לתמונת הפעוט בן שנה וחצי שצורפה לכתבה שכותרתה "עזתים מתים ברעב", זאת, אחרי שישראל חשפה כי הוא סובל ממחלה גנטית קשה שכלל לא קשורה במלחמה (בעולם)