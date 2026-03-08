בבלי

עוד כתבות על התנצלות:

הרבי מיהר לתפילה

לא משחק ילדים

מעורר הדים

לאחר הביקורת בלבנון

קמפיין השקר העולמי
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר