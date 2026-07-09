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כׇּל הַשּׁוֹנֶה הֲלָכוֹת

הנכד העילוי מבעלזא, לצד גדולי הרבנים; תיעוד ענק מכינוס הדיין הנודע

כמדי שנה, התכנסו מאות רבנים ומורי הוראה למעמד השנתי לשמיעת דברי תורה בענייני הזמן והשעה בהלכה, מפי הגאון רבי יעקב מאיר שטרן, דומ"ץ ויז'ניץ | בכינוס הענק שנערך בהיכל בית המדרש ברסלב, נצפו רבנים, דיינים ורופאים בכירים, וכן נכדו של האדמו"ר מבעלזא, הרה"ג רבי דוד רוקח (חרדים)

כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)

כמדי שנה בשנה, התכנסו מאות רבנים, דיינים ומורי הוראה למעמד השנתי המרכזי לשמיעת דברי תורה, הלכה והנהגה בענייני הזמן והשעה, מפי הגאון רבי יעקב מאיר שטרן, דומ"ץ ויז'ניץ.

הכינוס הענק, שמשך אליו קהל רב, התקיים השנה בהיכל בית המדרש של חסידי ברסלב בבני ברק. בין מאות הרבנים ואנשי ההלכה שגדשו את המקום, נצפו הגה"צ רבי ישראל ברזובסקי, בנו הגדול של האדמו"ר מסלונים ואב"ד החסידות בביתר. הגה"צ רבי אלעזר שטרן , אב"ד מירון, המשפיע הגה"צ רבי אהרן טוסיג, הגה"צ אב"ד יסודות, לצד עוד מאות רבנים ידועי שם ומורי הוראה מכל חוגי היהדות החרדית.

תשומת לב מיוחדת במעמד משך נכדו של האדמו"ר מבעלזא, העילוי הרה"ג רבי דוד רוקח, שהגיע להשתתף בכינוס וישב במשך שעה ארוכה בין שורות הרבנים.

במהלך המעמד המרתק שמעו הנוכחים דברי נועם מהדיין הגרי"מ שטרן, שהרחיב בסוגיות העומדות על הפרק, וכן סקירות מקצועיות מפי כמה רופאים בכירים שהוזמנו לשאת דברים וללבן את ההיבטים הרפואיים המשיקים להלכה בימינו.

לאחר השיעור עברו מאות הרבנים ומורי ההוראה בסך במשך שעה ארוכה כדי להתברך מהדיין ולהחליף עמו דברי תורה והלכה בשאלות השעה.

כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)
כינוס הרבנים השנתי של הגרי"מ שטרן (צילום: שוקי לרר)

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