חנות בבעלות משותפת ליהודי ונכרי באנטוורפן שבבלגיה פתחה בשבת בהסתמך על היתר הלכתי מכח בעלות הגוי | בד"ץ מחזיקי הדת ומספר רבנים קראו להחרים את החנות - בעוד רבנים אחרים אמרו כי הפתיחה בשבת מבוססת על הלכה פסוקה | הסערה בעיר החרדית (חדשות)
הח"כ הימני מבקש לקבוע לראשונה בחקיקה כי ההגדרה של יהודי תהיה על פי ההלכה בלבד, הן במרשם האוכלוסין והן בתחומי המשפט האחרים | המהלך ממשיך מאבק היסטורי שנמשך עשרות שנים, כנגד ההכרה בגיורים שלא על פי ההלכה (כנסת, פוליטי)
הדיין הנודע הגאון רבי יעקב מאיר שטרן, דומ"ץ ויז'ניץ, פסק שאסור להשתמש במקלטים לאחסון חפצים, על מנת שישארו פנויים למקרה חירום | הפסיקה באה בעקבות ויכוחים בין שכנים בבני ברק | עם זאת, בעוד כשנה יעריך הדיין את המצב הבטחוני בארה"ק מחדש (חרדים)
בפרשת
השבוע נשא – מזוכר כלי הכיור בו התקדשו
הכהנים טרם נגשו לשרת בקודש |
על נדבת נשות ישראל
והמראות שציפו את הכיור |
האם מותר לגבר להסתכל
במראה מבלי לעבור על איסור ‘לא ילבש’?
מה דעת השולחן ערוך על
כך? ומי מגדולי ישראל לא
הניח להציב מראה בתוך ביתו?
| מאמר ראשון בסדרה
(יהדות,
פרת השבוע)
לרגל
יום ההילולא של הרב מאיר ברנדסדורפר זצ"ל
בעל ‘הקנה בושם’ זצ"ל
שחל בתאריך כ’ אייר | שורות
קצרות על דמותו של עמוד ההלכה, שהעמיד אלפי מורי הוראה בישראל |
על בקיאותו הנפלאה
בהלכות המעשיות שהקנו לו שם בכל העולם |
"לֹא בָּא כַּבּושֶׂם
הַזֶה"
(יהדות ואקטואליה)
ספירת
העומר היא מצווה יומיומית, כל יום והספירה שלו | מה יעשה אדם שחוצה את קו
התאריך? האם ימשיך בספירה שלו או שמא ינהג כמנהג המקום שבו נחת? בשאלה בוקעת רקיעים
זו דנו הפסוקים וירא שמים יעשה שאלת רב (יהדות אקטואליה)
מצוות "וְקִדַּשְׁתּוֹ"
מחייבת להקדים את
הכהן לכל דבר שבקדושה,
ובכלל זה העלייה
הראשונה לתורה.
נחלקו הפוסקים האם
כהן רשאי למחול על כבודו לטובת תלמיד חכם
|
מנהגו של הרב עובדיה
זצ"ל
בתפילות
בביתו היה הרב עובדיה זצ"ל
עולה ראשון לתורה,
אף בנוכחות כהנים
(יהדות
והלכה)
שם השם ביהדות הוא הכינוי של הקב"ה הנאמר בקדושה ורק לצורך גבוה | הזהירות ממחיקת ה’ הביאה במרוצת הדורות ליצור סמנים רבים כמו ב"ה ובס"ד | האם יש לנהוג בשמות אלו קדושה כשמות הקדושים, ומה דינו של שם השם הנאמר בשפות זרות? (יהדות והלכה)