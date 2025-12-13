כמדי שנה, התכנסו מאות רבנים ומורי הוראה למעמד השנתי לשמיעת דברי תורה בענייני הזמן והשעה בהלכה, מפי הגאון רבי יעקב מאיר שטרן, דומ"ץ ויז'ניץ | בכינוס הענק שנערך בהיכל בית המדרש ברסלב, נצפו רבנים, דיינים ורופאים בכירים, וכן נכדו של האדמו"ר מבעלזא, הרה"ג רבי דוד רוקח (חרדים)
מאות חסידי סאטמר בבני ברק חגגו את יום ההצלה של האדמו"ר בעל ה'דברי יואל' מסאטמר זי"ע, ביום כ"א כסלו, בהיכל בית המדרש החדש של החסידות בבני ברק | אורח הכבוד במעמד היה הגאון רבי יעקב מאיר שטרן, דומ"ץ קריית ויז'ניץ בבני ברק, והאדמו"ר משבט הלוי | צפו בתיעוד (חסידים)
אברכי כולל "אהבת ציון – זיבנבערגן" עברו מבחן מקיף בהלכות טהרה בפני גדולי הפוסקים בירושלים, בבית שמש ובבני ברק, האברכים המצטיינים קיבלו תעודות "מורי הוראה" המסמיכות אותם להורות הלכה | צפו בתיעוד (חרדים)
הדיין הנודע הגאון רבי יעקב מאיר שטרן, דומ"ץ ויז'ניץ, פסק שאסור להשתמש במקלטים לאחסון חפצים, על מנת שישארו פנויים למקרה חירום | הפסיקה באה בעקבות ויכוחים בין שכנים בבני ברק | עם זאת, בעוד כשנה יעריך הדיין את המצב הבטחוני בארה"ק מחדש (חרדים)