בבלי

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כׇּל הַשּׁוֹנֶה הֲלָכוֹת

בהשתתפות רבנים

הישג תורני מרשים

1

מאות דיינים התכנסו

יעריך את המצב בעוד שנה
בבלי
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