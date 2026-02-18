ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ממשיך לרדוף את הציבור החרדי והבוקר הוא יוצא נגד החינוך החרדי, תוך האשמות שווא, הכללות והתעלמות מההישגים | "הגיעה השעה למהפכה", מכריז בנט, "להפסיק לממן בתי ספר חרדים שמחנכים נגד המדינה, נגד הצבא ונגד כולנו" (חדשות)
בעקבות צו חדש נגד הפסקת תקצוב למוסדות התומכים בטרור, יו״ר ועדת הכספים חה״כ חנוך מילביצקי הוציא הודעה נזעמת, בה התייחס גם לצו הביניים של בג"ץ שעצר את תקציב החינוך החרדי | "מקווה מאד ששר האוצר יסרב להיכנע למרד ויוודא שהתשלומים למורים החרדים עוברים כסדרם", התבטא מילביצקי (בארץ)
הוועדה לביקורת המדינה בכנסת ממשיכה לדון בנושא לימודי הליב"ה בבתי הספר החרדים | מנהל המחוז החרדי הבטיח מהפכה בשנת הלימודים הבאה בנושא הפיקוח על לימודי ליבה; משרד החינוך סירב להעביר את דו"ח לימודי הליבה בחינוך החרדי - יו"ר הוועדה: "אם הדו"ח לא יועבר בשבוע הקרוב – אעתור לבג"ץ" (בארץ, חרדים)
לאחר שמוסדות חינוך רבים בציבור החרדי פתחו את שעריהם בימים האחרונים בהוראת רבותיהם אך בניגוד להוראות פיקוד העורף ומשרד החינוך, היום (ראשון) שלחו במשרד החינוך מכתב התראה לעשרות מוסדות לימוד חרדיים, בו הם מאיימים על הפסקת תקצוב והוצאת צו סגירה | המכתב המלא (חרדים)
ויכוח סוער פרץ היום בדיון על חוק הגיוס בוועדת החוץ והביטחון | ח"כ מ'יש עתיד' חשף את המזימה כשקרא להתערב בחינוך הילדים החרדים כדי שבגיל 18 ירצו להתגייס לצה"ל | ח"כ ינון אזולאי הבהיר: "אתם רוצים לגעת לנו בחינוך של ילדי ישראל, זה לא ניתן לכם" | שאר ח"כי 'יש עתיד' הצטרפו למתקפה נגד הילדים החרדים (חדשות)