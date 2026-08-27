שמחה גדולה ומרוממת התקיימה השבוע בחצר זוטשקא, עם נישואי בן זקוניו של האדמו"ר שליט"א. קהל רב של חסידים, יחד עם גלריה נכבדה של אדמו"רים ורבנים, השתתפו באירוע המשמח. החתן הוא נכדו של האדמו"ר משאץ שליט"א, והכלה תחי' היא נכדתם של הרה"צ רבי יעקב מרדכי טווערסקי שליט"א, אב"ד טשערנוביל אלעד, ושל האדמו"ר מביאלה ישרי לב שליט"א.

במהלך השמחה התעלו המשתתפים שעות ארוכות בשירה ובדבקות, כאשר האדמו"ר שליט"א עודד את הקהל בניגונים מוכרים שהלחין לאורך השנים, לצד ניגונים חדשים שהלחין במיוחד לכבוד שמחת הנישואין. רגעי השיא של האירוע התרחשו סמוך למעמד ה'מצווה טאנץ', כאשר האדמו"ר שליט"א נשא דברי התעוררות והכנה מרוממים, שנאמרו בחרוזים נפלאים על גבי הניגון החדש 'אחת שאלתי'. בין פרק לפרק הצטרף הקהל בשירה נלהבת. לאחר מכן החל האדמו"ר שליט"א בריקוד ה'מצווה טאנץ' בדבקות עילאית לצלילי הניגון "וברוך שם כבודו", ובהמשך רקד בהתלהבות על הניגון 'אחד יחיד', כמנהג המסורתי והמרומם של אדמו"רי בית נדבורנה.