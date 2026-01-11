קהל רב, אדמו"רים, רבנים וחסידים נטלו חלק השבוע בשמחת הנישואין שאיחדה כמה משושלות החסידות | נישואי נינת האדמו"ר ממעליץ, נכדת האדמו"רים משאץ ובישטנא, בת להרב אברהם נחמיה מוסקוביץ. עם החתן, נכדו של האדמו"ר ממודז'יץ, בן לחתנו האדמו"ר מאופלע | שוקי לרר מגיש גלריה מקבלת הפנים, ועד לאחר ריקודי האדמו"רים במצווה טאנץ (חסידים)
האדמו"ר משאץ ערך אמש סעודת הילולא במרכז החסידות בבני ברק, לרגל יומא דהילולא קדישא של זקינו האדמו"ר הרה"ק רבי שלום משאץ זי"ע, שנסתלק לגנזי מרומים לפני ס"ח שנים | בעל ההילולא, היה ידוע בפי כל כ'פלא הדור' ונודע בצדקותו ופרישותו | בסעודה השתתפו בני משפחתו של האדמו"ר, ובראשם חתנו, האדמו"ר מזוטשקא שסירב בתוקף לשבת על כסא מכובד ליד חותנו | צפו בתיעוד (חסידים)
מאות חסידים חגגו במהלך ימי החנוכה בשמחת התנאים לנכדת האדמו"ר מבישטנא, בת להרה"צ רבי אברהם נחמיה מאסקאוויטש מעיה"ק צפת, ובנו של האדמו"ר משאץ | הכלה היא נינת האדמו"ר ממעליץ מאשדוד | החתן הוא נכד האדמו"ר ממודז'יץ ובנו של האדמו"ר מאופלע | שמחת התנאים המרוממת, שאיחדה בין שושלות הקודש, נערכה בבית מדרשו של הסבא האדמו"ר מבישטנא בעיר פתח תקווה (חסידים)
בקול ששון וקול שמחה נחגגה באולם מקומי בבני ברק, שמחת אירוסי נכד האדמו"רים ממכנובקא בעלזא, ושאץ, החתן בן להרה"צ ר' נפתלי מושקוביץ, והכלה בת הרה"צ ר' שמעון נתן נטע רוזנפלד | בשמחה השתתפו אדמו"רים ורבנים נעלים מקרב בני המשפחה והעיר (חסידים)
קהל מכובד ונעלה השתתפו בשמחת בר המצווה לנינו של האדמו"ר משאץ, חתן המצוות נכד לבנו הרה"צ רבי שלום אלעזר מאסקאוויטש, בן לחתנו הרב יעקב ישראל רייכמן, ונכד להרב חיים דוד רייכמן מלונדון הבירה | בראש המשתתפים פיאר את השמחה האדמו"ר מטשערנוביל (חסידים)
בעיה"ק צפת נחוגה אמש (שני) מתוך שיר ושבח לבורא עולם, שמחת השבע ברכות האחרון לרגל נישואי בנו של המשפיע החסידי 'ניצול אסון מירון' הגה"צ רבי מנחם מנדל מאסקאוויטש, רב קהילת 'אזמרה', ובנו של האדמו"ר משאץ (חסידים)
חסידי מכנובקא בעלזא ושאץ, חגגו אמש - מוצאי שבת את שמחת הבר מצווה לנכדם המשותף של האדמורי"ם, בן להרה"צ ר' מיכל מושקוביץ | הבוקר הניח האדמו"ר ממכנובקא בעלזא תפילין לחתן המצות ברוב רגש | צפו בתיעוד (חסידים)