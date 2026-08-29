שמחה גדולה נחגגה בשבוע שעבר בחצר מחנובקא בעלזא, עם נישואי הנינה הראשונה של האדמו"ר שליט"א. מאות חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחה שנמשכה עד השעות המאוחרות של הלילה.

הכלה היא נכדת האדמו"ר שליט"א, בת הרב ישראל מוסקוביץ, נכד האדמו"ר ממעליץ. החתן הוא בנו של הרב שלום רוקח, נכד האדמו"ר מיארסלוב וחתן האדמו"ר מנדבורנה ירושלים.

רגע מיוחד ומרגש התרחש במעמד החופה: למרות שהשמחה התקיימה במעונו ובבית מדרשו של האדמו"ר ממחנובקא בעלזא שליט"א, ורוב המשתתפים היו מחסידיו ומקורביו, בחר האדמו"ר להפגין מידת ענווה יוצאת דופן. הוא ויתר על כל הכיבודים שבחופה לטובת שאר הסבים האדמו"רים, ושמר לעצמו אך ורק את כיבוד קריאת הכתובה. מעשה זה של ענוות חן נדירה עורר התרגשות רבה בקרב המשתתפים, והשמחה נמשכה בעוז ובששון.