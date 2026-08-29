בבלי
שמחה בחצר מחנובקא בעלזא

ענווה נדירה: האדמו"ר ממחנובקא בעלזא ויתר על כיבודי החופה לטובת שאר הסבים

בשמחת נישואי נינתו הראשונה של האדמו"ר, שנערכה במעונו ובבית מדרשו, הפגין מידת ענווה יוצאת דופן כשוויתר על כלל הכיבודים לטובת שאר הסבים האדמו"רים ונטל לעצמו רק את קריאת הכתובה

שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב| צילום: צילום: שוקי לרר

שמחה גדולה נחגגה בשבוע שעבר בחצר מחנובקא בעלזא, עם נישואי הנינה הראשונה של האדמו"ר שליט"א. מאות חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחה שנמשכה עד השעות המאוחרות של הלילה.

הכלה היא נכדת האדמו"ר שליט"א, בת הרב ישראל מוסקוביץ, נכד האדמו"ר ממעליץ. החתן הוא בנו של הרב שלום רוקח, נכד האדמו"ר מיארסלוב וחתן האדמו"ר מנדבורנה ירושלים.

רגע מיוחד ומרגש התרחש במעמד החופה: למרות שהשמחה התקיימה במעונו ובבית מדרשו של האדמו"ר ממחנובקא בעלזא שליט"א, ורוב המשתתפים היו מחסידיו ומקורביו, בחר האדמו"ר להפגין מידת ענווה יוצאת דופן. הוא ויתר על כל הכיבודים שבחופה לטובת שאר הסבים האדמו"רים, ושמר לעצמו אך ורק את כיבוד קריאת הכתובה. מעשה זה של ענוות חן נדירה עורר התרגשות רבה בקרב המשתתפים, והשמחה נמשכה בעוז ובששון.

שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מכנובקא בעלזא - נדבורנה י-ם - מעליץ - יערסלוב (צילום: שוקי לרר)

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