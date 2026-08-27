ברוך דיין האמת: בשעות האחרונות הגיעה הידיעה המצערת על פטירתו של ד"ר הרב יצחק אלפסי זצ"ל, מגדולי היסטוריוני החסידות בדור האחרון. המנוח זצ"ל, שהלך לעולמו בשיבה טובה כבן תשעים ושבע שנים, הותיר אחריו מורשת רוחנית עצומה של עשרות ספרים בתולדות החסידות והיישוב בארץ הקודש.

הרב אלפסי זצ"ל נולד בליל יום הכיפורים תר"צ בתל אביב. אביו, ר' ישראל אלפסי זצ"ל, היה מחסידי גור המובהקים ומחלוצי התעשיינים בעיר. מנעוריו גדל המנוח זצ"ל באווירה חסידית טהורה, והיה קשור בכל ליבו לאדמו"רי גור, מרן ה'בית ישראל' ומרן ה'פני מנחם' זיע"א.

במשך עשרות שנים הקדיש הרב אלפסי זצ"ל את חייו לתיעוד תולדות החסידות. במפעל אדיר שביצע בעצמו, כתב בכתב יד ללא כל עזרה טכנולוגית למעלה מתשעים ספרים שהפכו לאבני יסוד בתחום. הוא היה חלוץ בכתיבת ביוגרפיות חסידיות מקיפות, ותיעד אלפי פרטים על צדיקים וחסידים שזכרם היה עלול להישכח לולא עבודתו המסורה.

עבודתו המחקרית הרחבה זיכתה אותו בפרס הרב קוק לספרות תורנית, והספרים שחיבר זכו להערכה רבה בחצרות הקודש. במקביל לכתיבתו, כיהן הרב אלפסי זצ"ל כרב בית הכנסת 'קוממיות אברהם' בתל אביב, שנוסד על ידי הגאון הרב שלמה גורן זצ"ל, שאף הסמיכו לרבנות. כמו כן שימש כעורך עלון 'שבת בשבתו' במשך כעשור שנים.

מכריו מעידים על תלמיד חכם ואיש ספר אמיתי, ששילב אהבה עמוקה לתורת החסידות עם כתיבה תורנית רחבת היקף. המורשת הרוחנית והמחקרית שהותיר אחריו תמשיך לשמש את לומדי החסידות ודורשיה לדורות הבאים.

פרטים על מועד הלוויה יפורסמו בהמשך.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.