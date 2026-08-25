ברוך דיין האמת: באישון ליל אמש (שני) הלוותה למנוחת עולמים האשה החשובה מרת חנה גולדברגר ע"ה, אלמנת הרה"ח ר' יוסף גולדברגר ז"ל, שנפטרה בשיבה טובה כשהיא בת מאה שנים בדיוק, שבוע אחד בלבד לאחר שחגגה את יום הולדתה.

המנוחה ע"ה, בתו של הרה"ח ר' מתתיהו קין ז"ל מחשובי חסידי מונקאטש, הייתה 'אוד מוצל מאש' - שריד יחיד ממשפחה מפוארת שנכחדה כולה בשואה האיומה. היא ניצלה מידי הרוצחים ימ"ש והקימה לאחר החורבן בית נאמן בירושלים עם בעלה, הרה"ח ר' יוסף גולדברגר ז"ל, מדמויות ההוד של ירושלים ומחשובי חסידי סאטמר, שהיה דבוק בכל נפשו בצדיקי אמת ובמיוחד באדמו"רי בית ויז'ניץ. בני הזוג קבעו את מושבם בשכונת גבעת שאול בירושלים, שם התגוררו במשך עשרות בשנים.

ביתה של המנוחה ע"ה היה בית של תורה, תפילה וגמילות חסדים. מדי יום ביומו הייתה שופכת דמעות רבות בתפילותיה על חינוך צאצאיה בדרך התורה והיראה. תפילותיה נענו מן השמים, וזכתה בחייה לראות דור חמישי ומאות צאצאים הולכים בדרכי התורה - תשובה ניצחת לצורר הנאצי שביקש להשמיד את בית אביה.

אמש השיבה את נשמתה הטהורה ליוצרה, עטורה בשם טוב ובמעשים טובים, והותירה אחריה דור ישרים מבורך.

בניה: הרב משה גולדברגר מלייקווד, הרה"ג ר' אליעזר גולדברגר מחשובי רבני ויז'ניץ, והרה"ג ר' ישראל שלום גולדברגר, דומ"ץ בשיכון סאטמר בבני ברק.

חתנה: אשת הרה"ג ר' משה אברמוביץ, מחשובי חסידי גור.

נכדה: העסקן המפורסם לבית ויז'ניץ, הר"ר חיים אברהם גולדברגר.

מסע ההלוויה התקיים אמש בשעה מאוחרת של הלילה, והמנוחה הובאה למנוחת עולמים בהר המנוחות בירושלים.

תנצב"ה.