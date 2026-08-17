בבלי
ברוך דיין האמת

נער נהרג בתאונת דרכים בבית שמש

אשר אנשיל פיש ז"ל, בן משפחה חסידית מתולדות אהרן, נפטר בתאונה קשה ברמת בית שמש ד' • מתנדבי זק"א פעלו בזירה לטיפול בכבוד המת • נציגי הארגון מלווים את ההורים בבית החולים שערי צדק • הקהילה בהלם עמוק

זירת האסון בבית שמש (צילום: זק"א)

אבל כבד שרוי בעיר בית שמש ובקרב חסידי תולדות אהרן, לאחר שהתקבלה הבשורה המרה על פטירתו של הנער אשר אנשיל פיש ז"ל, שנהרג בתאונת דרכים קשה בשכונת ד'.

בעקבות התאונה הגיעו לזירה כוחות הצלה ומתנדבי זק"א מחוז ירושלים, צוות בית שמש, שטיפלו במקום בכבוד המת ובאיסוף ממצאים על פי ההלכה.

במקביל לפעילות בזירת האסון, מלווים נציגי המחלקה המשפטית של זק"א את הורי הנפטר בבית החולים שערי צדק בירושלים, ופועלים מול הגורמים הרפואיים והמשפטיים להשלמת ההליכים הנדרשים במהירות.

הטרגדיה הכבדה הותירה את בני הקהילה והתושבים בהלם, כשהם מתקשים להאמין למציאות הקשה.

פרטים על מועד הלוויה ומקומה יפורסמו בהמשך.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

זירת האסון בבית שמש (צילום: זק"א)
זירת האסון בבית שמש (צילום: זק"א)
תולדות אהרןבית שמשזק"אבבליאשר אנשיל פיש

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדיין האמת:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

דרושיםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר