זירת האסון בבית שמש ( צילום: זק"א )

אבל כבד שרוי בעיר בית שמש ובקרב חסידי תולדות אהרן, לאחר שהתקבלה הבשורה המרה על פטירתו של הנער אשר אנשיל פיש ז"ל, שנהרג בתאונת דרכים קשה בשכונת רמת בית שמש ד'.

בעקבות התאונה הגיעו לזירה כוחות הצלה ומתנדבי זק"א מחוז ירושלים, צוות בית שמש, שטיפלו במקום בכבוד המת ובאיסוף ממצאים על פי ההלכה. במקביל לפעילות בזירת האסון, מלווים נציגי המחלקה המשפטית של זק"א את הורי הנפטר בבית החולים שערי צדק בירושלים, ופועלים מול הגורמים הרפואיים והמשפטיים להשלמת ההליכים הנדרשים במהירות. הטרגדיה הכבדה הותירה את בני הקהילה והתושבים בהלם, כשהם מתקשים להאמין למציאות הקשה. טראמפ בפרסומים מוזרים ברשת בבלי | 16.08.26 פרטים על מועד הלוויה ומקומה יפורסמו בהמשך. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

זירת האסון בבית שמש ( צילום: זק"א )