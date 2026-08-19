בשורה מעציבה הגיעה מבית החולים איכילוב, עם פטירתו בשיבה טובה של שלום ליאון ז"ל, דמות מוכרת ואהובה בעיר גבעתיים ואביו של ראש עיריית ירושלים, משה ליאון.

​סיפור חייו של שלום ז"ל שזור בתולדות העם היהודי. הוא נולד בסלוניקי שבאירופה, וניצל מאימי השואה לאחר שהוריו קיבלו את ההחלטה לעלות עמו ארצה רגע לפני פרוץ התופת – שבה נספתה לאחר מכן כל משפחתו המורחבת מצד אביו באושוויץ.

​בארץ הקים משפחה לתפארת והתפרנס במשך עשרות שנים כאיש עבודה חרוץ ומנהל מוסך רכב. במקביל לשגרת יומו העמוסה, היה איש של בית מדרש ותפילה, והנעים בקולו כחזן הראשי של קהילת עולי הבלקן בבית הכנסת "היכל משה" שבו התפלל בקביעות.

בסביבתו הקרובה ובקרב אלו שהכירו אותו מקרוב, מתקשים להיפרד מדמותו, ומתארים אותו כאיש של חסד וסיוע לנזקקים: "שלום מעולם לא נתן לאדם במצוקה לעזוב את פתחו בידיים ריקות," תיאר חבר קרוב. "במוסך שלו כולם ידעו: אם למישהו לא הייתה אפשרות לשלם, הוא היה עושה כל מאמץ בכדי לעזור לאותו האיש. החסד שלו נעשה תמיד הרחק מאור הזרקורים, בפשטות ובצניעות אמיתית."

שכן ותיק משכונת מגוריו מספר ל'בבלי': "נדיר לפגוש אנשים עם רמת יושרה כזו. הוא היה אדם שדיבר בגובה העיניים, ששנא גינוני כבוד וחיפש רק לעשות טוב. הדרך שבה התייחס לכל לקוח, מתפלל או עובר אורח ברחוב לימדה אותנו מהו מוסר ומהי דרך ארץ."

​המנוח הותיר אחריו את בניו משה ליאון (ראש עיריית ירושלים) וד"ר ניסים ליאון, בתו פרופ' אורלי מירון, וכן נכדים ונינים הממשיכים את דרכו. רעייתו, חנה ע"ה, הלכה לעולמה לפני מספר שנים.

​מסע הלוויה ייצא מחר (חמישי) בבית העלמין בגבעתיים, ומשפחת ליאון תשב שבעה בעיר ירושלים.