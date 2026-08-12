שוחררו הגופות ( צילום: זק"א )

גופותיהם של שני הנפטרים בתאונת הדרכים הקשה שהתרחשה הלילה בכביש 383 בסמוך למושב זכריה שוחררו היום (יום רביעי) לקבורה. מדובר בהגאון הרב מאיר תורג'מן זצ"ל, בן 42 מבית שמש, ובנועם דדון ז"ל ממושב שדות מיכה.

השחרור לקבורה התאפשר לאחר פעילות נמרצת של החטיבה המשפטית בזק"א, קמב"ץ זק"א יחיאל גולדמן והרב אשר לנדאו, רב המכון לרפואה משפטית, שפעלו במרץ כדי לאפשר את הקבורה במהירות האפשרית. האירוע הטראגי התרחש בשעות הלילה המאוחרות בכביש 383 דרומית למושב זכריה, כאשר שני כלי רכב פרטיים התנגשו זה בזה בהתנגשות חזיתית. כוחות רבים של מד"א, איחוד הצלה וזק"א הוזעקו למקום, שם התגלתה תמונה קשה של שני רכבים שנפגעו קשות. צוותי ההצלה מצאו שני גברים ללא רוח חיים, כאשר אחד מהם היה לכוד ברכבו. פרמדיקים של מד"א ביצעו בדיקות רפואיות, אך נאלצו לקבוע את פטירתם של שני הגברים במקום. במקביל, אישה שנפצעה באורח בינוני פונתה לטיפול רפואי בבית חולים.

הגאון הרב מאיר תורג'מן זצ"ל שימש כמשגיח ור"מ בישיבות בבית שמש, והעמיד במשך שנים תלמידים רבים. הוא הותיר אחריו תשעה ילדים יתומים מאב, כאשר רק ביום שני שעבר חגג שמחת בר מצווה לבנו.

חבר הכנסת משה אבוטבול ספד להגאון הרב מאיר תורג'מן זצ"ל ואמר כי בית שמש איבדה "איש חינוך ומשגיח נערץ". לדבריו: "מסירותו לתלמידים לא ידעה גבול. הוא היה איש חינוך בלב ונפש שראה בכך שליחות קודש".

הלווייתו של הגאון הרב מאיר תורג'מן זצ"ל תצא היום בשעה 16:00 מבית הכנסת חניכי הישיבות ברחוב נחל גילה בבית שמש, ומשם לבית העלמין הישן בעיר.

הלווייתו של נועם דדון ז"ל תתקיים אף היא בשעה 16:00 בבית העלמין המקומי בשריגים. אמבולנס זק"א העביר את גופת המנוח לקראת מסע ההלוויה.

תהא נשמתם צרורה בצרור החיים.