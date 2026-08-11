הגר"ש ארוש מספיד בהלוויית נכדו הלוויית הילד שלום סגינר ז"ל - צילום: באדיבות המצלם הגר"ש ארוש מספיד בהלוויית נכדו הלוויית הילד שלום סגינר ז"ל | צילום: צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 7:16

המוני עם ישראל, אלפי חסידים ובני משפחה, התכנסו אתמול (יום ג') בשעות הצהריים בירושלים כדי ללוות למנוחת עולמים את הילד הטהור שלום סגינר ז"ל, שנפטר בגיל ארבע שנים בלבד לאחר שטבע בבריכה במקסיקו במהלך סוף השבוע שעבר.

ארונו של הילד הרך הוטס ארצה בטיסה מיוחדת והגיע בשעות הבוקר המוקדמות לנמל התעופה בן גוריון. מסע ההלוויה יצא מהיכל ישיבת 'חוט של חסד' שברחוב שמואל הנביא בירושלים, בהשתתפות סבו, הגאון הצדיק המקובל רבי שלום ארוש שליט"א. במהלך ההלוויה התרחשו רגעים מרטיטים. הגאון הרב ארוש שליט"א הספיד את נכדו הקטן בבכי מר, ובאמונה שלמה פתח בשירת הודיה והלל לקדוש ברוך הוא על כל מידותיו, כשהוא עומד לצד המיטה.

הלוויית הילד שלום סגינר ז"ל - צילום: קובי ישראל הלוויית הילד שלום סגינר ז"ל | צילום: צילום: קובי ישראל 10 10 0:00 / 4:02

בני המשפחה והמוני המשתתפים שמילאו את הרחוב הצטרפו לשירה המרגשת, כשדמעות זולגות על לחייהם והם ממררים בבכי.

רגע מיוחד ומטלטל התרחש כאשר מלמד התשב"ר של הילד ז"ל ניגש אל המיטה ושר בקול את האל"ף-בי"ת מול הקהל. המלמד אמר בבכי כי את אותיות הקודש הללו היה אמור הילד הרך ללמוד בדיוק בימים אלו בישיבה של מטה, ועתה יזכה ללמוד אותן בישיבה של מעלה, סמוך לכסא הכבוד.

בסיום ההספדים יצא מסע ההלוויה לכיוון הר הזיתים בירושלים, שם נטמן הילד הטהור למנוחת עולמים.

שיר האותיות | הרבה שלימד אותו את האותיות שר בבכי - צילום: קובי ישראל שיר האותיות | הרבה שלימד אותו את האותיות שר בבכי | צילום: צילום: קובי ישראל 10 10 0:00 / 0:58

הלוויית הילד שלום סגינר ז"ל ( צילום: באדיבות המצלם )

הלוויית הילד שלום סגינר ז"ל ( צילום: באדיבות המצלם )

הלוויית הילד שלום סגינר ז"ל ( צילום: באדיבות המצלם )

הלוויית הילד שלום סגינר ז"ל ( צילום: באדיבות המצלם )

הלוויית הילד שלום סגינר ז"ל ( צילום: קובי ישראל - כיכר השבת )

הלוויית הילד שלום סגינר ז"ל ( צילום: קובי ישראל - כיכר השבת )

הלוויית הילד שלום סגינר ז"ל ( צילום: קובי ישראל - כיכר השבת )