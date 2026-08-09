אסון קשה התרחש הערב (יום ראשון) באזור אדמית, כאשר בחור ישיבה כבן 16 תושב הצפון נספה בנפילה מגובה של כארבעים מטר במהלך פעילות במערת קשת.

הנער יצא לפעילות אתגרית במהלך בין הזמנים, ובשלב מסוים נפל מגובה של כ35 מטר. עדיין לא התבררו הנסיבות המדויקות של האסון, ולא ברור אם הנער היה רתום בעת הנפילה או שהה בסמוך למקום.

כוחות ההצלה שהוזעקו למקום נאלצו להזעיק את יחידת 669 לצורך ביצוע החילוץ, בשל התנאים הטופוגרפיים המורכבים של השטח. למרבה הצער, עם הגעת הכוחות נקבע מותו של הנער במקום.

ברוך דיין האמת.

פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.