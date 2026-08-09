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תאונות בין הזמנים

עוד אסונות קשים: ילדה נפצעה מטרמפולינה ונער נפל בסנפלינג

לאחר האסונות הקשים שאירעו בימים האחרונים, זכרם לברכה, נמשכות התאונות בתקופת בין הזמנים: ילדה כבת 6 נפצעה בראשה במהלך משחק בטרמפולינה בכפר זיתים ופונתה לבית החולים במצב בינוני | נער בן 16 נפל מגובה של כ-40 מטרים במהלך סנפלינג במערת קשת

סנפלינג, אילוסטרציה ( שאטרסטוק)

תקופת ממשיכה לגבות מחיר כבד מהציבור החרדי, כאשר שתי תאונות קשות אירעו היום (ראשון) בצפון הארץ.

בשעות אחר הצהריים דווח על ילדה כבת שש שנפצעה בראשה במהלך משחק בטרמפולינה ביישוב כפר זיתים שבגליל. הילדה פונתה לבית החולים במצב בינוני.

על פי הודעת דוברות ארגון 'צוות הצלה', כוננים של מד"א וארגון ההצלה הוזעקו לבית מגורים בכפר זיתים בעקבות הדיווח על הילדה הפצועה.

פראמדיק מוטי גלושטיין מ'צוות הצלה', שהיה הראשון להגיע לזירה, מסר: "בהגיעי למקום הופניתי לתוך הבית, שם מצאתי ילדה בת שש הסובלת מפציעת ראש שנגרמה במהלך משחק על הטרמפולינה. יחד עם צוותי מד"א נתנו לה טיפול רפואי ראשוני שכלל קיבוע וחבישות, והיא פונתה בניידת טיפול נמרץ של מד"א במצב בינוני לחדר הטראומה בבית החולים פוריה בטבריה."

(צילום: צוות הצלה / מד"א)

באירוע נפרד ומדאיג במיוחד, נער כבן 16 נפל מגובה של כארבעים מטר במהלך פעילות סנפלינג במערת קשת באזור אדמית שבגליל העליון.

על פי הדיווחים, הנער איבד את הכרתו בעקבות הנפילה, וכוחות חילוץ פועלים במאמצים אינטנסיביים להוצאתו מהמקום. מסוק של יחידת 669 הוזעק למקום לצורך החילוץ מהשטח המורכב.

בין הזמניםסנפלינגכפר זיתים

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