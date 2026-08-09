תקופת בין הזמנים ממשיכה לגבות מחיר כבד מהציבור החרדי, כאשר שתי תאונות קשות אירעו היום (ראשון) בצפון הארץ.

בשעות אחר הצהריים דווח על ילדה כבת שש שנפצעה בראשה במהלך משחק בטרמפולינה ביישוב כפר זיתים שבגליל. הילדה פונתה לבית החולים במצב בינוני.

על פי הודעת דוברות ארגון 'צוות הצלה', כוננים של מד"א וארגון ההצלה הוזעקו לבית מגורים בכפר זיתים בעקבות הדיווח על הילדה הפצועה.

פראמדיק מוטי גלושטיין מ'צוות הצלה', שהיה הראשון להגיע לזירה, מסר: "בהגיעי למקום הופניתי לתוך הבית, שם מצאתי ילדה בת שש הסובלת מפציעת ראש שנגרמה במהלך משחק על הטרמפולינה. יחד עם צוותי מד"א נתנו לה טיפול רפואי ראשוני שכלל קיבוע וחבישות, והיא פונתה בניידת טיפול נמרץ של מד"א במצב בינוני לחדר הטראומה בבית החולים פוריה בטבריה."