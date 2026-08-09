מעמד תפילה וזעקה מרגש ברחבת הכותל המערבי, כאשר ראשי ארגון "לבקר בהיכלו" התאספו להתפלל לרפואתה של הילדה רוחמה חנה בת חיה שרה, נכדתו של סגן ראש עיריית ירושלים ומייסד הארגון, צביקה כהן. המעמד התקיים בעקבות מצבה הרפואי הקשה ביותר של הילדה.

במהלך המעמד המרומם, שהתקיים מול שריד בית מקדשנו, נאמרו בבכי ובתחנונים פרקי התהילים המקובלים לרפואת חולים. המשתתפים אמרו את פרקי התהילים על פי שמה של הילדה, כשהם מעתירים לרחמי שמיים ולרפואה שלמה.

לאחר אמירת פרקי התהילים, נשאו המשתתפים את תפילת בעל ה"פלא יועץ" המיוחדת לרפואת החולה, כשכל אחד מהמשתתפים מצטרף בלבו לזעקה הגדולה.

בסיום המעמד, אמרו המשתתפים ברוב עם את תפילת "נשמת כל חי", תפילה המבטאת את ההודיה והתחנונים לקב"ה. הקולות התערבבו יחד ברחבת הכותל, כשכולם מעתירים יחד לרפואתה השלמה והמהירה של הילדה.

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בסיום המעמד, הופנתה קריאה לכלל הציבור להרבות בתפילה ובתחנונים לרפואת הילדה רוחמה חנה בת חיה שרה. המשפחה והמקורבים מבקשים מכל מי שיכול, להוסיף תפילות ופרקי תהילים לזכותה, בתוך שאר חולי ישראל.