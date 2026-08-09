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לבקר בהיכלו

זעקה לרפואת 'הנכדה של': מעמד תפילה מרגש בכותל

מעמד תפילה מרגש נערך אמש ברחבת הכותל המערבי • נאמרו פרקי תהילים ותפילת הפלא יועץ לרפואת נכדתו של סגן ראש העיר | הציבור נקרא להתפלל לרפואתה השלמה (חרדים)

מעמד תפילה וזעקה מרגש ב, כאשר ראשי ארגון "לבקר בהיכלו" התאספו להתפלל לרפואתה של הילדה רוחמה חנה בת חיה שרה, נכדתו של סגן ראש עיריית ירושלים ומייסד הארגון, צביקה כהן. המעמד התקיים בעקבות מצבה הרפואי הקשה ביותר של הילדה.

במהלך המעמד המרומם, שהתקיים מול שריד בית מקדשנו, נאמרו בבכי ובתחנונים פרקי התהילים המקובלים לרפואת חולים. המשתתפים אמרו את פרקי התהילים על פי שמה של הילדה, כשהם מעתירים לרחמי שמיים ולרפואה שלמה.

לאחר אמירת פרקי התהילים, נשאו המשתתפים את תפילת בעל ה"פלא יועץ" המיוחדת לרפואת החולה, כשכל אחד מהמשתתפים מצטרף בלבו לזעקה הגדולה.

בסיום המעמד, אמרו המשתתפים ברוב עם את תפילת "נשמת כל חי", תפילה המבטאת את ההודיה והתחנונים לקב"ה. הקולות התערבבו יחד ברחבת הכותל, כשכולם מעתירים יחד לרפואתה השלמה והמהירה של הילדה.

בסיום המעמד, הופנתה קריאה לכלל הציבור להרבות בתפילה ובתחנונים לרפואת הילדה רוחמה חנה בת חיה שרה. המשפחה והמקורבים מבקשים מכל מי שיכול, להוסיף תפילות ופרקי תהילים לזכותה, בתוך שאר חולי ישראל.

תפילה לרפואת נכדתו של צביקה כהן
תפילה לרפואת נכדתו של צביקה כהן
תפילה לרפואת נכדתו של צביקה כהן
תפילה לרפואת נכדתו של צביקה כהן
תפילה לרפואת נכדתו של צביקה כהן
תפילההכותל המערבירפואה שלימהצביקה כהן

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