קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, אזעקות בתפילה: האם מותר להפסיק באמצע קריאת שמע או תפילת העמידה? ואיך ממשיכים את התפילה? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
לרגל ימי השובבי"ם, התכנסו אלפי חסידי באבוב 45 לכינוס חיזוק בענייני תפילה ומורא מקדש | בכינוס הענק נשא האדמו"ר דברות קודש, כשבסיומם עברו החסידים, זקנים ונערים, והגישו לאדמו"ר את שטרי הקבלה להתחזק בעניינים נשגבים אלו למען ישועת הכלל והפרט | צפו בתיעוד מבני הקהילה במונסי, שהתכנסו באותה עת לשמוע בשידור חי את דברות הקודש שנשא האדמו"ר ממרכז החסידות בבורו פארק (חסידים)
מסע בין מבנים עתיקים, קברים וחומות אבן - איך אדריכלות קדומה ניסתה להתגבר על המוות, ולעצב את הזיכרון, האמונה והמרחב האנושי מחדש ומה סוד אריכות הימים של יצירות אדריכליות בנות אלפי שנים? | בעקבות האתרים העתיקים בעולם (מעניין)
היועץ הרפואי הרב שמעון רגובי יו"ר 'מזור', שבנו התמוטט בשבוע שעבר באופן פתאומי ואושפז במצב קשה בבית חולים שערי צדק, מבקש מעם ישראל להתפלל לרפואת בנו משה בן שלומית חנה | "תודה לכולם על התפילות והמעשים הטובים לרפואת בני - רואים שזה עוזר" | צפו
כמעט שבוע אחרי המפגש עם טראמפ בבית הלבן, שורד השבי מתן צנגאוקר הגיע הלילה, שעון ניו יורק, לתפילה בציונו של הרבי מליובאוויטש ברובע קווינס. הוא בירך ברכת הגומל בהתרגשות | אמו עינב: "תבקש עלינו צדק, אמת ושלום" (חטופים)
שגב כלפון, מתן אנגרסט, נמרוד כהן ובר קופרשטיין - נשאו תפילה משותפת יחד עם בני משפחותיהם על ציונו הקדוש של הרבי מליובאוויטש: "כאן בכינו, התפללנו וחיזקנו זה את זה. לחזור לכאן אתכם זה כל כך מרגש; אנחנו סוגרים מעגל" | ניצול השבי מתן אנגרסט: "עד עכשיו, משפחותינו התפללו כאן שנחזור הביתה", אמר ניצול השבי מתן אנגרסט. "היום, באתי רק כדי להגיד תודה" (חטופים)
האדמו"ר מטשערנוביל פקד הבוקר את ציון אביו זצ"ל, לרגל יום ההילולא החל ביום שבת קודש | האדמו"ר, שכידוע מתרחק מאור הזרקורים של המצלמות, נלכד בעדשת מצלמתו של הצלם שוקי לרר | פרחי החסידים שהבחינו בעבודתו של הצלם מאחורי החומות, מיהרו לשלוף מכיסיהם את פנסי הלייזר, והבהיקו אותם כלפיו למען יחדל ממלאכתו, אולם, על אף פנסי הלייזר רבי העוצמה, הצליח הצלם להגיש לפניכם תיעוד מרהיב מתפילתו של האדמו"ר, שמקומו גודר מבעוד מועד ע"י החסידים למען יעמדו מרחוק ויחזו בעבודתו (חסידים)
במעמד עוצמתי בכיכר החטופים בתל אביב, שורד השבי בר קופרשטיין הניח תפילין, קרא "שמע ישראל" וסיפר כיצד התפילה, האמונה ובורא עולם ליוו אותו גם ברגעים הקשים ביותר של השבי: "לא איבדתי את עצמי – שמרתי על הנשמה שלי" | צפו בתיעוד המרגש והמרטיט מנאומו של שורד השבי בכיכר החטופים (יהדות)
עבר תאונה קשה ונאבק מול חברת הביטוח. בעודו מתלבט איך לפעול, נכנס אתמול לציון הרבי מליובאוויטש בניו יורק לתפילה | בדרך חזור לקראון הייטס גילה למרבה התדהמה כי מי שיושב לצידו הוא מי שיכול לפתור לו את הבעיה | העדות המרגשת שמעוררת היום הדים בעולם החסידי (חרדי)
המונים התאספו בליל תשעה באב במודיעין עילית לשמיעת שיחתו השנתית של הגאון רבי יצחק פנגר | במהלך השיחה, סיפר הרב פנגר שני סיפורים מצמררים, שגרמו לו להתפרק בבכי | סיפור אחד על כך שאסור לאבד תקווה והסיפור השני על מעלתה של המחילה • צפו (תשעה באב)
ראש המוסד דדי ברנע ביקר היום בציונו הקדוש של הרבי מליובאוויטש זי"ע בניו יורק, אחרי שיחות בוושינגטון וברקע דיווחים על מבוי סתום במו"מ עם חמאס ושיח ער בין ארה"ב וישראל | צפו בתיעוד מרגעי יציאתו מהציון, מלווה במאבטחים (בעולם)