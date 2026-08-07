משרד הבריאות פרסם הודעת אזהרה למתרחצים באגם הכנרת, בעקבות שני מקרים שאובחנו בימים האחרונים של פגיעה בקרנית העין. הפגיעה מיוחסת לטפיל הנמצא במי האגם, הנושא את השם מיקרוספורידיום, אשר עלול לגרום לדלקות בעיניים ולפגיעה בראייה.

שני החולים התרחצו באגם בסוף חודש יוני ובראשית חודש יולי. משרד הבריאות הבהיר כי מי הכנרת בטוחים לשתייה לחלוטין, וכן ניתן להמשיך ולהתרחץ באגם, אולם יש להיות ערניים לסימנים חריגים שעלולים להופיע לאחר הרחצה.

לאילו סימנים יש לשים לב?

משרד הבריאות מפרט כי מי שהתרחץ בכנרת וחווה דלקת בעיניים, אודם, כאבים או תחושה של "גוף זר" בעין, עליו לפנות ללא דיחוי לרופא עיניים לצורך אבחון וטיפול מתאים. חשוב לדעת כי הסימפטומים מופיעים בדרך כלל בין שבוע לשלושה שבועות לאחר החשיפה למי האגם.

ההודעה מתפרסמת בעיצומו של עונת הקיץ, כאשר אלפי משפחות מגיעות לחופי הכנרת במהלך ימי בין הזמנים. בשבועות האחרונים דווח על מספר אירועי חילוץ באגם, ביניהם חילוץ של משפחה שנסחפה בסירה ושל שלושה תלמידי ישיבה שנסחפו בלב האגם.

הנחיות למתרחצים

משרד הבריאות חוזר ומדגיש כי אין כל סיכון בשתיית מי הכנרת, והרחצה באגם יכולה להימשך כרגיל. יחד עם זאת, מומלץ לשמור על היגיינה נאותה של העיניים, ולהימנע משפשוף העיניים במהלך הרחצה או מיד לאחריה.

במקרה שמופיעים סימפטומים כלשהם - דלקת, אודם, כאב או תחושת גוף זר בעין - יש לפנות מיד לרופא עיניים ולהודיע לו על הרחצה בכנרת. אבחון מוקדם וטיפול נכון חיוניים למניעת סיבוכים ופגיעה ארוכת טווח בראייה.