בשבועיים האחרונים טיפלו צוותים רפואיים בבית החולים הדסה הר הצופים בשני מקרים חמורים של תינוקות שנולדו בלידות בית ונקלעו למצבים מסכני חיים. המקרים טופלו במחלקות מיון הילדים, הפגייה והטיפול הנמרץ לפגים.

באירוע הראשון, שהתרחש לפני כשבועיים, פונה תינוק בן יומו לבית החולים כשעה בלבד לאחר שנולד בלידה ביתית מתוכננת. ההורים הבחינו שהתינוק נמצא במצוקה חמורה והזעיקו את שירותי מד"א, שפינה אותו באופן דחוף למרכז הרפואי.

בבדיקה שנערכה בבית החולים, אבחנו הרופאים כי התינוק סובל ממצב של תשניק – מצב בו אין אספקת דם מספקת למוח. הצוות הרפואי זיהה מצוקה נשימתית, צבע עור חריג וליקוי במצב הנוירולוגי. ביחידה לטיפול נמרץ פגים חובר התינוק למכשיר מדידת גלי מוח, שהעיד על פעילות פרכוסית. בהתאם לפרוטוקול הרפואי המקובל, הוחלט לקרר את גופו של התינוק כדי למנוע נזק מוחי נוסף.

כיום, לאחר הטיפול, מצבו של התינוק התייצב והוא ממשיך לקבל טיפול במחלקת הפגייה.

פרופ' סמדר אבן טוב, מנהלת המחלקה לנאונטולוגיה בהדסה, הדגישה כי אילו התינוק היה נולד בבית החולים, היה זוכה להערכה מיידית ולטיפולי החייאה מהירים שהיו מונעים את הנזק המוחי.

המקרה השני אירע לפני כעשרה ימים. תינוקת שנולדה אף היא בלידה ביתית מתוכננת הובאה על ידי הוריה לחדר המיון בהדסה הר הצופים שלושה ימים לאחר הלידה, במצב דחוף.

ההורים דיווחו על דימום בכמויות משמעותיות שהתגלה בטיטול, ומיהרו לפנות לטיפול רפואי. הרופאים במחלקה לרפואה דחופה לילדים גילו כי התינוקת נמצאת במצב של הלם (שוק), סובלת מחמצת חמורה ומרמת המוגלובין נמוכה ביותר, והיא בסכנת חיים ממשית. הצוות החל מיד בטיפול מציל חיים.

בהחלטת מנהלת אגף הניאונטולוגיה, הועברה התינוקת להמשך טיפול ביחידה לטיפול נמרץ פגים.

בדיקות מעבדה שנערכו העלו כי התינוקת סובלת ממחסור בוויטמין K – רכיב חיוני למניעת דימומים. הוויטמין לא ניתן לתינוקת בעקבות החלטת ההורים. יצוין כי מדובר בוויטמין הניתן באופן שגרתי בארץ ובעולם כולו בעשורים האחרונים לכל יילוד מיד עם לידתו, במטרה למנוע מצבי דימום מסוכנים.

צוות היחידה לטיפול נמרץ פגים הצליח להציל את חייה של התינוקת באמצעות טיפול שכלל מתן ויטמין K ומוצרי דם. הטיפול הביא לשיפור ניכר בתפקודי הקרישה עד להפסקה מלאה של הדימום. חברי הצוות ציינו כי מדובר באחד המקרים החמורים ביותר שטיפלו בהם בעקבות מחסור בוויטמין K.

התינוקת, שיצאה מכלל סכנה, שוחררה לביתה בסיום הטיפול המציל חיים.