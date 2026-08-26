תינוק כבן חצי שנה אושפז בתחילת השבוע בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד, לאחר שסבל במשך כחודש וחצי מתסמינים נשימתיים מתמשכים - שיעול, צפצופים וקוצר נשימה. הוריו פנו במהלך התקופה מספר פעמים למסגרות רפואיות, והתינוק קיבל טיפולים באינהלציות ובתרופות שונות, אך מצבו לא השתפר כצפוי. בהמשך החלו גם הקאות.

כאשר הגיע למיון בית החולים, בוצע לתינוק צילום שחשף ממצא מפתיע ומדאיג: גוף זר בוושט - חבילת סיכות מהדק. חלק מהסיכות נותרו מחוברות זו לזו במקבץ, בעוד אחרות נפרדו וננעצו בדופן הוושט עצמו.

לאור מיקום הסיכות והמצב הנשימתי של התינוק, הוחלט להעבירו באופן דחוף לחדר ניתוח. בהליך השתתפו צוותים רפואיים מתחומי גסטרואנטרולוגיה ילדים, אף אוזן גרון וריאות, לצד צוות ההרדמה - זאת בשל החשש שחלק מהסיכות חדרו גם לדרכי הנשימה.

במהלך פעולה מורכבת ומדויקת שנמשכה כשעה וחצי, הצליח הצוות הרפואי לשלוף את הסיכות בזהירות, אחת אחר השנייה, כולל סיכות שהיו נעוצות בדופן הוושט.

השהייה הממושכת של הסיכות בגופו של התינוק כבר גרמה לנזק מקומי - פגיעה ברקמה, בצקת, דלקת וזיהום באזור הוושט. לאחר הוצאת הסיכות, הוא קיבל טיפול אנטיביוטי, תרופות להפחתת חומציות, סטרואידים ואינהלציות. בשלב הראשון הוא אף הוזן באמצעות זונדה, על מנת לאפשר לוושט להחלים ולהתאושש כראוי.

ד"ר חני אוליבסטון, מנהלת היחידה לגסטרואנטרולוגיה ילדים בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד, הסבירה: "התינוק הגיע אלינו לאחר תקופה ארוכה של שיעול, קוצר נשימה וצפצופים שלא חלפו למרות הטיפולים שקיבל. במקרה של תינוק, שאינו יכול לספר מה קרה או אם בלע דבר מה, חשוב לזכור שגם גוף זר יכול לגרום לתסמינים מתמשכים. במקרה הזה הסיכות כבר גרמו לדלקת, זיהום ובצקת בוושט ומצבו הנשימתי של התינוק לא היה טוב. לשמחתנו הצלחנו להוציא את כל הסיכות. המסר להורים הוא פשוט: כשיש תסמינים שנמשכים ולא משתפרים כמצופה, חשוב להמשיך ולברר את הסיבה".