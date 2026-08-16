נתונים שפורסמו בבריטניה מעלים כי לאחר ליקוי החמה שהתרחש בשבוע שעבר במדינה, נרשמה עלייה חדה של 650% בחיפושים במנוע החיפוש גוגל אחר הביטוי "עיניים כואבות". הנתונים מעוררים חשש כי אנשים רבים צפו בתופעה הטבעית מבלי להגן כראוי על עיניהם.

ד"ר אמיל קורניאוואן, רופא עיניים מומחה במכון OCL Vision, פרסם אזהרה חמורה בעניין. לדבריו, "הסתכלות ישירה בשמש, אפילו למשך שניות ספורות, יכולה לשרוף את הרשתית בחלק האחורי של העין, גם אם רק חלק קטן מהשמש נראה במהלך ליקוי חלקי". הרופא הדגיש כי אפילו חשיפה קצרה ביותר עשויה להספיק כדי לגרום נזק משמעותי.

הפגיעה הרפואית, המכונה בשפה המקצועית "רטינופתיה סולארית", מאופיינת בכך שהנזק לרשתית אינו מלווה בכאב מיידי, מה שמקשה על זיהויו. "אנשים לא מבינים שנגרם להם נזק עד שעות או אפילו ימים לאחר מכן", הסביר ד"ר קורניאוואן.

הרופא פירט את סימני האזהרה שעליהם יש לשים לב לאחר צפייה בשמש: כאבים או אדמומיות בעיניים, תחושת גירוי, טשטוש או עיוות בראייה, הופעת כתמים כהים בשדה הראייה, ושינויים פתאומיים ביכולת הראייה. במקרה של אחד או יותר מהתסמינים הללו, יש לפנות בדחיפות לקבלת טיפול רפואי מקצועי.

החשש מפני נזקי ראייה כתוצאה מצפייה בליקוי חמה אינו תיאורטי: הקולג' המלכותי לרפואת עיניים בבריטניה דיווח כי בעקבות ליקוי החמה המלא שהתרחש במדינה בשנת 1999, נרשמו כ-70 מקרים של אנשים שסבלו מבעיות ראייה לאחר שצפו בתופעה.