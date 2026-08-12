איל ההון אילון מאסק חזר לעורר סערה ברשתות החברתיות, הפעם בעקבות תגובה קצרה במיוחד שפרסם. מאסק הגיב לפרסום הומוריסטי של אתר הסאטירה The Babylon Bee, שטען בצחוק כי הוא רכש את בריטניה במטרה "להקים בה חופש ביטוי". תגובתו של מאסק הייתה תמציתית: "How much is it?" – "כמה זה עולה?".

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הפרסום המקורי של אתר הסאטירה פורסם כבר בשנת 2024, אך חזר להתפשט ברשת החברתית לאחר שמאסק הגיב עליו. העניין הרב שעוררה התגובה נובע מהדמיון המפתיע לאירוע מהעבר: בשנת 2017 התבדח מאסק ברשת על האפשרות לרכוש את חברת טוויטר, ושנים לאחר מכן, בשנת 2022, אכן רכש אותה בעסקה של כ-44 מיליארד דולר.

עם זאת, יש להדגיש כי אין כל סימן או אינדיקציה לכך שמאסק מתכוון ברצינות לרכוש את בריטניה. הפרסום שעליו הגיב הוא סאטירי מעיקרו, ותגובתו של מאסק נראית כחלק מההומור והבדיחה, ולא כהצהרת כוונות אמיתית.