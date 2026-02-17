ניתוח חדש חושף כי הנשיא דונלד טראמפ פרסם מאות פוסטים במהלך חודש אפריל, כאשר שליש מהם נכתבו בשעות הקטנות של הלילה | בזמן שטראמפ נצפה עוצם עיניים בישיבות רשמיות, מומחי שינה מזהירים מפני השלכות חוסר השינה על תפקודו (חדשות בעולם)
לקראת הפגישה בין ארדואן לבין נשיא איחוד האמירויות הערביות באבו דאבי שומרים על שתיקה ומשדרים "עסקים כרגיל"| אבל בגלל "פדיחה" דיגיטלית של אנקרה התגלה הסיבה האמיתית שמאחורי ביטול הביקור המפתיע (העולם הערבי)
מה שהתחיל כוויכוח טכני על התקנת אינטרנט במטוסים, הידרדר במהירות למלחמה חזיתית בין שניים מהמנהלים הבוטים והצבעוניים בעולם | כעת, אילון מאסק מעלה את ההימור ותוהה בקול רם: האם הגיע הזמן לקנות את החברה ו"להחזיר ריין לתפקיד המנכ"ל"? (חדשות בעולם)
אילון מאסק, האיש העשיר בעולם, עובד לפי לוח זמנים קיצוני שמשלב פגישות עד חצות הלילה ותנומות כוח במשרד | פרטים חדשים שנחשפו על ידי בכיר לשעבר מציגים תמונה מפתיעה של מוסר עבודה דרקוני ויוצא דופן (חדשות בעולם)
באמצעות שליטה מוחלטת ברשת החברתית X (לשעבר טוויטר), אלון מאסק מעניק חשיפה חסרת תקדים לפוליטיקאים ופעילים מהימין הקיצוני ברחבי אירופה | אנליזות חדשות מגלות כיצד תגובותיו, שיתופיו והופעותיו הציבוריות שינו את מאזן הכוחות בבחירות ברחבי היבשת, העלו חששות להתערבות זרה וחייבו את שלטונות האיחוד האירופי לבחון האם האלגוריתם של X הופך לכלי פוליטי מסוכן שמערער את הדמוקרטיה (בעולם)
דו"ח
חדש חושף כי רשת X (טוויטר) מאפשרת לגורמים הנתונים
לסנקציות,
בהם בכירים מחיזבאללה
והחות'ים,
לרכוש תגי וי כחולים
ושירותי פרימיום | החשבונות מנצלים את
הפלטפורמה להפצת תעמולה ואף לגיוס כספים
(חדשות
בעולם)
אשתו של בשאר אסד, אסמא אל-אסד, פתחה היום חשבון חדש ב-X | אשתו של הרודן שברח למוסקבה, מאושפזת במצב קשה בעקבות מחלת הלוקמיה ממנה היא סובלת | היום היא פרסמה את הפוסט הראשון שלה בו היא חולקת את הגיגיה עם העוקבים (חדשות)