ראש הממשלה בנימין נתניהו עורר תגובות נזעמות בבריטניה בעקבות אמירה שהשמיע בראיון לתוכנית של אבי הרוש בגל"צ. במהלך השיחה חזר ראש הממשלה על דברים שנאמרו בעבר על ידי סגן נשיא ארה"ב ג'יי-די ואנס, לפיהם "הרפובליקה האסלאמית הראשונה עם נשק גרעיני תהיה הרפובליקה האסלאמית של בריטניה". נתניהו הוסיף כי ישראל פועלת למנוע קיומה של רפובליקה כזו באיראן.

הדברים עוררו ביקורת חריפה בממלכה. המגיש הבריטי פירס מורגן יצא בהתקפה נוקבת כלפי ראש הממשלה. גם חבר הכנסת אבי דבוש ממפלגת הדמוקרטים תקף את נתניהו והזהיר: "אתה ראש ממשלה, יש עליך אחריות, ואתה יושב ומתבדח על בריטניה - חברת מועצת ביטחון הגדולה פי שישה מישראל".

יש לציין כי הביטוי שהשתמש בו ראש הממשלה אינו מקורי, אלא מבוסס על דברים שנאמרו על ידי סגן נשיא ארה"ב ג'יי-די ואנס. ואנס השמיע את האמירה ביולי 2024, כאשר עדיין כיהן כסנטור והיה מועמד לסגנות הנשיאות, במהלך כנס National Conservatism בוושינגטון. לדבריו אז, בריטניה עלולה להפוך ל"מדינה האסלאמיסטית האמיתית הראשונה" שתשיג יכולת גרעינית.

ואנס תיאר באותה הזדמנות שיחה עם חבר על סכנת ההתפשטות הגרעינית, ואמר: "חשבנו - אולי זו איראן, אולי פקיסטן כבר די נחשבת, ואז החלטנו שאולי זו בעצם בריטניה, מאז שהלייבור נכנס לשלטון".

עם זאת, השימוש בביטוי זה על ידי ראש ממשלת ישראל בהקשר הנוכחי נתפס כבעייתי, בעת שישראל זקוקה לתמיכה בינלאומית. ראש הממשלה עצמו ציין בראיון כי כיום לא ניתן למצוא בבריטניה יחס אוהד לישראל כפי שהיה בסיקור מלחמת ששת הימים.