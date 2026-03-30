חוקרים מהמכון הטכנולוגי של מסצ’וסטס (MIT) פיתחו שתל תת־עורי עם תאי לבלב מהונדסים המסוגלים לייצר אינסולין בגוף, תוך שימוש במערכת חכמה הממירה אדי מים לחמצן | בניסויים בבעלי חיים המכשיר הצליח לשמור על רמות סוכר תקינות במשך שלושה חודשים - פי שלושה מהניסויים הקודמים - מבלי להזדקק לתרופות לדיכוי מערכת החיסון (בריאות)
בעוד שהמערכת הציבורית נותרת חסרת נשימה, הרופאים נשחקים, והמטופלים ממתינים חודשים ארוכים לכל בדיקה או אבחון – הממשלה ממשיכה לשתוק | דו"חות רשמיים חושפים עלייה חדה בזמני ההמתנה, מחסור של אלפי רופאים ואחיות ופערים גיאוגרפיים אדירים בין המרכז לפריפריה | מאחורי הנתונים מסתתרת תחושת נטישה ציבורית עמוקה - אזרחים שמאבדים אמון במערכת שאמורה להגן עליהם כשהשאלה נותרת פתוחה: האם ישראל תבחר להבריא - או להמשיך לחכות בתור? (בריאות)
המושתל הראשון של ניוראלינק משתף בחווייתו יוצאת הדופן ועשרות מושתלים נוספים ברחבי העולם מצטרפים | אך לצד ההצלחות המהפכניות, טכנולוגיית הממשק מוח-מחשב מציגה סיכונים, שאלות אתיות ואתגרי רגולציה משמעותיים (טכנולוגיה)
חוקרים בינלאומיים הדגימו לראשונה שליטה בנחילי מיקרורובוטים באמצעות אותות קול - שיטה מהירה ויעילה יותר מהתקשורת הכימית המקובלת, עם פוטנציאל לשנות את תחום הרובוטיקה הרפואית, הצלת חיים ושיקום סביבתי (טכנולוגיה)
פרשת השבוע, שלח לך – התורה כותבת את עונשם
של המרגלים ואת דבר המגיפה | ביאורו המחודש של הספורנו על שהאוויר היה רעיל | האם
לפני שלוש מאות שנה כבר היו שעטו מסכות בזמן מגיפות? או שמא מדובר במסננת לשתיית יין
? (יהדות, פרשת השבוע)
איוואן איליץ’, אינטלקטואל רדיקלי של המאה ה־20, הציב מראה בפני מערכות החינוך, הבריאות והעבודה – והזהיר: לעיתים, יותר זה פחות. כשמשקיעים יותר מדי זמן, כסף או משאבים – מגיע הרגע שבו התשואה פוחתת, ולעיתים אף הופכת לשלילית | מהו עקרון החוק, שורשיו הפילוסופיים, והלקחים שהוא מציע לחיים האישיים והציבוריים גם היום (פסיכולוגיה)
דו"ח של החברה האמריקאית לסרטן מציג תמונה מדאיגה: עלייה דרמטית במקרי סרטן בקרב נשים צעירות, שיעור גבוה פי 1.8 של תחלואה בקרב נשים מתחת לגיל 50 בהשוואה לגברים, ולראשונה - שיעור התחלואה בקרב נשים בגילאי 50-64 עקף את זה של הגברים; המומחים מצביעים על שינויים באורח החיים והשמנה כגורמים מרכזיים (בריאות)