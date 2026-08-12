תיעוד שפורסם לאחרונה חושף אירוע חמור שהתרחש לפני כשנה בבריטניה, בו איבד נהג צעיר את השליטה על רכבו עקב נהיגה פרועה והתנגש בחזית בניין עד שקרסה.

בשעות הבוקר המוקדמות של יום 20 ביולי 2025, בסביבות השעה 06:00, נהג דניאל מוחמד, בן 21 מעיר קוברדג', ברכב פורד פוקוס שחור ברחובות בורסלם שבאזור סטאוק-און-טרנט שבמחוז סטפורדשייר. הצעיר נסע במהירות חריגה כשבידו טלפון נייד, וביצע תמרון עקיפה מסוכן של מונית בעיקול חד סמוך למעבר חצייה ברחוב סקוטיה.

נוסעת בת 21 שנסעה לצדו ביקשה ממנו להפחית את המהירות, אך הוא השיב לה בשלילה ואמר "לא, בסדר". הרכב איבד שליטה והסתחרר, התנגש בחזית חנות מזון מהיר וגרם לקריסה חלקית של חזית המבנה. הריסות התפזרו ברחוב עד שהרכב נעצר בצומת הסמוך.

הנוסעת נפצעה באורח חמור וסבלה משבר בעצם הבריח ומשברים נוספים בעצמות האמה ושורש כף היד. גם הנהג עצמו נפצע. שניהם פונו לטיפול רפואי בבית החולים האוניברסיטאי רויאל סטאוק. למזלם של הנוכחים, אף אחד מהאנשים שהיו בחנות או בדירה שמעל המבנה לא נפגע. המבנה הוגדר כמסוכן מבחינה מבנית, וחלקו נהרס באותו יום על ידי רשויות העירייה. העסק נסגר מאז ולא חזר לפעילות.

מוחמד, שנהג ללא ביטוח תקף ובעל הרשעה קודמת בנהיגה תחת השפעת סמים, הודה בבית המשפט באישומים של גרימת פציעה חמורה בנהיגה מסוכנת, נהיגה ללא ביטוח ושימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה. ביום 29 במאי 2026 גזר עליו השופט גריים סמית' בבית המשפט לכתר עונש של 26 חודשי מאסר בפועל ופסילת רישיון נהיגה לתקופה של שלוש שנים ועשרה חודשים. השופט ציין בפסק דינו כי הנהג קיבל "החלטה מכוונת להתעלם מכללי הדרך", והוסיף כי "מדהים" שהפגיעות והנזק לא היו חמורים הרבה יותר מכפי שהיו.