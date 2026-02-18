בבלי

עוד כתבות על נהיגה מסוכנת:

בריטניה: תאונה חמורה

הכביש, הארנק והגרדום

מעצרו הוארך

צפו בתיעוד שנקלט
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

אודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר