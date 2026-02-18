צעיר בן 21 מבריטניה הורשע בגרימת פציעה חמורה בנהיגה מסוכנת, לאחר שנהג במהירות מופרזת תוך שימוש בטלפון נייד והתנגש בחנות אוכל מהיר עד שקרסה חזיתה | הנוסעת שהייתה ברכב ביקשה ממנו להאט אך הוא סירב | בית המשפט: "החלטה מכוונת להתעלם מכללי הדרך"
משילינג בודד באנגליה הוויקטוריאנית ועד לקנסות של מיליוני דולרים בפינלנד' לצד גריסה פומבית של מכוניות פאר באוסטרליה ומה יהיה בעידן הרכב האוטונומי? | כך הפך המאבק במהירות הנהיגה בכבישים למלחמה על הצדק, השוויון והרכוש (מעניין)
הנהג שפגע בנשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע בני שגיא ז"ל אתמול בכביש 6 חשוד בהמתה בקלות דעת ובנהיגה תחת השפעת חומרים מערפלים | המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו בארבעה ימים | מפרטים ראשוניים עולה כי שגיא רכב על אופנוע, ומסיבה שלא ברורה נפגע מרכב שסטה מהכביש והתכוון לרדת לדרך עפר צידית (משטרה)
בחקירה שנוהלה בתחנת שגב שלום עלה כי החשוד - שנתפס נוהג בצורה מסכנת חיים, תושב הפזורה הבדואית כבן 21, נהג ברכב תוך שהוא מפר את תנאי שחרורו מהכלא, וללא אישור מבעל הרכב או ידיעתו | תיעוד המרדף (דוברות המשטרה)