התקדמות משמעותית נרשמה בפרויקט החשמל הכשר המיועד לשכונת גני איילון בלוד. מנכ"ל משרד הפנים, ישראל אוזן, חתם על האישור הנדרש לפי סעיף 188 לפקודת העיריות, המתיר עשייה במקרקעין ומאפשר את השכרת השטח שעליו אמורה לקום מערכת אגירת האנרגיה. המערכת מיועדת לספק לתושבי השכונה חשמל בשבתות קודש ובימים טובים.

האישור מהווה צעד מרכזי בפרויקט שהתעכב כשנתיים עקב סוגיות משפטיות ורגולטוריות מורכבות. הבקשה הוגשה למשרד הפנים כבר ביולי תשפ"ד, ובהמשך נבחרה במכרז העירוני חברת 'אנלייט' להקמת המערכת. החוזה עם העירייה נחתם באוקטובר תשפ"ה, אך הפעלתו הותנתה בקבלת האישור ממשרד הפנים.

בחודשים האחרונים נעשו מאמצים נמרצים להוציא את היוזמה מהקיפאון. בזירה המשפטית הובילה את הטיפול סגנית היועצת המשפטית של עיריית לוד, עו"ד רחל אלבז, שפעלה מול משרד הפנים והשלימה את כל הדרישות המשפטיות הנדרשות.

במקביל, מנהל הפרויקט מטעם השכונה, עו"ד יוסי בלום, המלווה את היוזמה זה שש שנים, פנה לסגן ראש העיר ויו"ר סיעת ש"ס בלוד, בני סיתאלכיל, בבקשה לסייע בקידום העניין. סיתאלכיל פעל מול מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן, שנכנס לעומק הסוגיה, ובסופו של דבר חתם על האישור המיוחל.

עם זאת, הדרך להפעלת המערכת טרם הושלמה. לאחר סיום ההליך מול משרד הפנים, נדרשים כעת אישורים והליכים רגולטוריים נוספים מול רשות החשמל, שרק בסיומם ניתן יהיה להתחיל בהקמת המערכת ולהפעילה בפועל.

סגן ראש העיר בני סיתאלכיל אמר: "זהו יום של שמחה גדולה עבור תושבי גני איילון והעיר לוד כולה. לאחר עיכובים בירוקרטיים ממושכים הצלחנו לפרוץ את הדרך". הוא הודה לראש העיר יאיר רביבו, למנכ"ל משרד הפנים, ליו"ר ש"ס מרן הרב אריה דרעי, לח"כ יעקב אשר ולסגנית היועמ"ש העירונית עו"ד רחל אלבז.

ראש העיר לוד, עו"ד יאיר רביבו, בירך אף הוא על ההתפתחות ואמר: "לאחר שנים של עמל הגיעה בשורה גדולה. אני שמח שזה קורה בלוד, עיר התנאים. החיבור בין חדשנות לבין ההלכה יביא איתו בשורה של ממש, ואני גאה שזה קורה כאן בעירנו".