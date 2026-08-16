אירוע מסוכן התרחש השבוע במרכז הרפואי לגליל, כאשר שני פעוטים הובאו במצב דחוף למיון הילדים. הילדים, בני 5.5 ו-6.5, סבלו מהזיות פעילות ומאישונים מורחבים באופן חריג. בבדיקה התברר כי במהלך חופשה משפחתית נחשפו השניים לשוקולד שהכיל פטריות הזיה מסוכנות.

הצוות הרפואי ערך הערכה ראשונית שבה נמצא כי הפעוטות יציבים מבחינה נשימתית והמודינמית, אולם הם סבלו מתסמינים נוירולוגיים חמורים. לאחר התייעצות עם המרכז הארצי למידע בהרעלות, עלה חשד להרעלה מפטריות מסוג פסילוסיב או פנאולוס. פטריות אלו מכילות חומרים פעילים העלולים לגרום להזיות, לעלייה בלחץ הדם, ובמקרים חמורים אף לפרכוסים ולפגיעה לבבית.

בשל החשש להתפתחות תסמינים נוספים, הועברו הילדים להשגחה ולניטור צמוד ביחידה לטיפול נמרץ ילדים. ד"ר סאלי מח'ום, רופאה במלר"ד ילדים, מסרה: "הילדים הגיעו אלינו במצב של בלבול, אישונים מורחבים והזיות פעילות. פעלנו מיד לייצובם ובתיאום עם מרכז ההרעלות הארצי התחלנו בטיפול ובניטור. בשל האופי ההפכפך של הרעלות מסוג זה, הם הועברו להמשך השגחה רציפה בטיפול נמרץ ילדים".

ד"ר צבי שלג, סגן מנהל המרכז הרפואי לגליל, הדגיש את חומרת המקרה: "מדובר באירוע חמור ומסכן חיים שהסתיים עד כה ללא פגיעה קריטית תודות לערנות ההורים ולטיפול המהיר של הצוותים הרפואיים שלנו. אנו קוראים לציבור לגלות אחריות מירבית, להרחיק חומרים מסוכנים מהישג ידם של פעוטות וילדים, ולפנות מיד לטיפול רפואי בכל חשד להרעלה".

הרופאים מזהירים כי חשיפה של ילדים לפטריות הזיה עלולה להיות מסוכנת ביותר, ומדגישים את החשיבות של שמירה על חומרים מסוכנים הרחק מהישג ידם של קטינים. במקרה הנוכחי, הטיפול המהיר והמקצועי של הצוותים הרפואיים מנע, ככל הנראה, התפתחות למצב חמור יותר.