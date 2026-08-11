משרד הבריאות פרסם הבוקר (יום שלישי) הודעה על חשד למקרה של מחלת האבולה בישראל. מדובר באדם שחזר לארץ לפני מספר ימים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ופנה לטיפול רפואי לאחר שחלה בחום. החולה מאושפז כעת בתנאי בידוד מלא במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע.

במשרד הבריאות הבהירו כי בשלב הנוכחי מדובר בחשד בלבד. דגימות נשלחו לבדיקה במעבדות המשרד, והתוצאות צפויות להתקבל במהלך היממה הקרובה. במקביל, צוותי המשרד מקיימים חקירה אפידמיולוגית מקיפה במטרה לאתר את כל המגעים האפשריים של החולה.

האשפוז מתבצע בהתאם לנהלים המחמירים שנקבעו במשרד הבריאות לטיפול במחלות מידבקות בעלות רמת סיכון גבוהה. בית החולים סורוקה הוגדר כאחד המרכזים הייעודיים בארץ לקליטת חולים חשודים במחלות מסוג זה, במסגרת ההיערכות המערכתית של משרד הבריאות למצבי חירום רפואיים. הצוות הרפואי מיישם את כל אמצעי הזהירות הנדרשים בטיפול בחולה.

בחודשים האחרונים פורצת במדינת קונגו הדמוקרטית מגפת אבולה חמורה. על פי דיווחים בינלאומיים, נרשמו במדינה מאות מקרים מאושרים של המחלה, לצד אלפי מקרים חשודים נוספים. גם במדינת אוגנדה השכנה אושרו מקרי הידבקות, והיא אף סגרה את גבולה המשותף עם קונגו.

במשרד הבריאות מעדכנים כי הם עוקבים באופן שוטף אחר התפתחות המגפה בעולם, ומקיימים הערכות מצב שוטפות להבטחת מוכנות מיטבית של מערכת הבריאות בישראל לכל תרחיש. המשרד הדגיש כי נגיף האבולה אינו מועבר דרך האוויר, והדבקה מתרחשת אך ורק במגע ישיר עם חולה שמפגין תסמינים, או עם דם, נוזלי גוף והפרשות של חולה.

הנחיות לציבור

משרד הבריאות קורא לציבור להימנע מנסיעות שאינן הכרחיות לאזורים שבהם קיימת תחלואה פעילה באבולה, ובראשן הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ואוגנדה. מי שנדרש לנסוע לאזורים אלו, מומלץ לו לקבל ייעוץ מקצועי מוקדם במרפאת מטיילים.

נוסעים שחזרו מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו או מאוגנדה, במיוחד מאזורים שבהם קיימת תחלואה פעילה, ומפתחים חום או תסמינים חריגים בתוך 21 יום מיום החזרה לארץ, מתבקשים:

להישאר בבית ולהימנע ממגע עם אנשים אחריםליצור קשר טלפוני עם מוקד קול הבריאות במספר *5400לעדכן כבר בשיחה הטלפונית כי שהו באזור שבו קיימת תחלואה באבולה