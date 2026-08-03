שני עובדים זרים מתאילנד, בני ארבעים ומשהו, הובאו ביום השבת האחרון למחלקת הטיפול הנמרץ במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה, לאחר שנחשפו להרעלה קשה עקב אכילת צמח רעיל. השניים קטפו את הצמח, המכונה "טבק השיח", בסביבת מקום מגוריהם, ובישלו ממנו מרק שאכלו.

בהודעת בית החולים נמסר כי תוך שעות ספורות מאכילת המרק החלו שני הפועלים לפתח תסמינים חריפים של הרעלה. מצבו של אחד מהם הוגדר כקשה, והוא הועבר להרדמה והונשם בעקבות מצוקה נשימתית שפיתח. חברו זכה לשיפור במצבו והועבר למחלקה פנימית להמשך מעקב רפואי.

אסנת אספיס, האחות האחראית במחלקת הטיפול הנמרץ הכללי ברמב"ם, ציינה כי שני המאושפזים הביאו עמם לבית החולים את הצמח עצמו. "מעולם לא נתקלנו במקרה הרעלה כזה, והעובדה שהם הגיעו יחד עם הצמח, בהחלט עזרה לזרז את האבחנה והטיפול שניתן לשניים", אמרה.

במרכז הארצי למידע בהרעלות הפועל במסגרת בית החולים רמב"ם מסבירים כי טבק השיח, הידוע בשמו המדעי Nicotiana glauca, הוא זן הטבק היחיד הצומח בר בטבע בארץ. ד"ר יעל לוריא, מנהלת המרכז, הסבירה כי הצמח נפוץ כמעט בכל רחבי הארץ, וניתן למצאו בשטחים פתוחים, במגרשים פנויים בתוך הערים, באתרי בנייה ובסמוך לאתרי פסולת.

לדבריה, החומר הרעיל העיקרי בצמח הוא Anabasine, שמנגנון פעולתו דומה לזה של ניקוטין. בליעת חלקים מהצמח עלולה לגרום לגירוי במערכת העיכול הכולל בחילות והקאות, להזעה מוגברת, הפרשת רוק רבה, סחרחורת, כאבי ראש, רעד, שינויים בלחץ הדם ובקצב הלב, ואף לפגיעה במערכת העצבים המרכזית שעלולה להגיע עד כדי פרכוסים ואיבוד הכרה.