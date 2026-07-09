דוח שר הבריאות על העישון בישראל לשנת 2025 מציג תמונה מורכבת של המגזר החרדי: מצד אחד, הציבור החרדי המבוגר רושם את שיעור העישון הנמוך ביותר בישראל. מצד שני, נתוני הנוער והסיגריות האלקטרוניות מדליקים נורת אזהרה אדומה שמחייבת התייחסות דחופה.
הדוח, שיוגש לכנסת, חושף כי העישון גובה את חייהם של כ-12,386 בני אדם בשנה בישראל - כ-23% מכלל מקרי המוות במדינה. מתוכם, כ-894 מקרי מוות מיוחסים לעישון פסיבי. בעוד שיעור העישון הכללי באוכלוסייה הבוגרת בישראל עומד על 23.1%, המגזר החרדי מציג נתונים שונים לחלוטין.
הבשורה הטובה: המבוגרים החרדים בראש המדינה
שיעור העישון באוכלוסייה החרדית הבוגרת הוא הנמוך ביותר בישראל - 10.6% בלבד, לעומת 23.8% באוכלוסייה היהודית שאינה חרדית ו-29.6% במגזר הערבי. הנתונים מעודדים במיוחד כשבוחנים את החלוקה המגדרית: בקרב גברים חרדים שיעור העישון עומד על 19.8%, נמוך משמעותית מ-29.3% בקרב גברים יהודים שאינם חרדים.
בקרב נשים חרדיות התמונה מרשימה אף יותר - שיעור עישון כמעט אפסי של 1.5%, לעומת 18.7% בקרב נשים יהודיות שאינן חרדיות. גיל התחלת העישון הממוצע בקרב גברים חרדים עומד על 18.8 שנים, והם נוטים לצרוך כמויות נמוכות יותר: כמחצית מהמעשנים החרדים צורכים פחות מ-10 סיגריות ביום, לעומת 39.8% בלבד מהמעשנים הלא-חרדים.
נורת האזהרה: הנוער והסיגריות האלקטרוניות
למרות הנתונים המעודדים בקרב המבוגרים, הדוח חושף שתי מגמות מדאיגות ביותר. ראשית, נרשם שיעור שימוש גבוה יותר במוצרי עישון חדשים כמו סיגריות אלקטרוניות ומוצרי חימום טבק - 3.7% באוכלוסייה החרדית משתמשים במוצרים אלו, נתון הגבוה מהאוכלוסייה היהודית שאינה חרדית שבה השיעור עומד על 2.1%.
שנית, ובעיקר, נתוני קופות החולים בגילאי 16-19 מגלים מגמת עלייה מתמדת בקרב נערי המגזר החרדי. שיעור העישון בקרב נערים חרדים טיפס מ-8.8% בשנת 2020 ל-10.5% בשנת 2024. באופן מדאיג, שיעור זה גבוה משיעור העישון בקרב נערים באוכלוסייה היהודית הכללית, שעומד על כ-7% באותם גילאים. בקרב בנות נוער חרדיות השיעור נותר יציב ונמוך ועומד על כ-1.5%.
משרד הבריאות מתריע כי באוכלוסייה החרדית הצעירה, גיל התחלת העישון יורד ושיעור ההתנסות במוצרי עישון כבר לפני גיל 10 הינו כ-9%. כפי שדווח בבבלי, מחקר מקיף שפורסם לאחרונה מצביע על קשר ברור בין שימוש בסיגריות אלקטרוניות לבין עלייה משמעותית בסיכון ללקות במחלת ריאות חסימתית כרונית.
עישון כפוי: הגברים החרדים נחשפים יותר
נתון נוסף שדורש התייחסות נוגע לחשיפה לעשן של אחרים. 29.1% מהלא-מעשנים במגזר החרדי מדווחים כי הם נחשפים לעישון כפוי. הפער המגדרי כאן הוא עצום: שיעור החשיפה לעישון פסיבי בקרב גברים חרדים מזנק ל-40.5%, נתון הגבוה משמעותית אפילו מגברים לא-חרדים שבהם השיעור עומד על 30.3%. בקרב נשים חרדיות שיעור החשיפה עומד על 21.5%.
הקמפיין המיוחד לפורים ופעולות הסברה
נוכח הנתונים המדאיגים, ובמיוחד סביב התפשטות הסיגריות האלקטרוניות בקרב צעירים, ננקטו בשנה האחרונה צעדים מותאמים לציבור החרדי. משרד הבריאות יצא בקמפיין ייעודי ורחב לקראת חג הפורים תחת הסיסמה "זה מתחיל בסיגריה אחת וממשיך עדלאידע". הקמפיין פורסם בעיתונות, ברדיו ובפשקווילים, במטרה למגר את התופעה הפסולה של חלוקת סיגריות ומוצרי עישון לילדים ונערים כחלק משמחת החג.
קופת חולים מכבי הפיצה "קול קורא" שעליו חתמו גדולי ישראל כנגד עישון סיגריות רגילות ואלקטרוניות בקרב בני נוער, אשר נתלה בכל הישיבות ברחבי הארץ. כמו כן, נערכו פעילויות הסברה ממוקדות ב"קעמפים" של תלמידי הישיבות. בשיתוף נציבות שירות המדינה הופקה חוברת מידע מותאמת בשם "זיי-גזונט" למגזר החרדי.
משרד הבריאות ממשיך להפעיל את המוקד הטלפוני הלאומי לגמילה מעישון (6800*) המעניק ליווי אישי וחינמי במספר שפות, ומאפשר קבלת סבסוד לתרופות הגמילה דרך קופות החולים. קופות החולים השונות מפעילות גם הן סדנאות וייעוץ טלפוני, כולל קווים ייעודיים למגזר, וממשיכות להכשיר צוותים למתן מענה מותאם תרבותית.
הדוח המלא של משרד הבריאות מצביע על כך ש-33 ישראלים מתים מדי יום בממוצע מנזקי עישון - כמעט אחד מכל ארבעה מקרי מוות במדינה. הנתונים המעודדים במגזר החרדי המבוגר מהווים דוגמה חיובית, אך האתגר בקרב הנוער מחייב התגייסות נוספת של כלל הגורמים בציבור.
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