דוח שר הבריאות על העישון בישראל לשנת 2025 מציג תמונה מורכבת של המגזר החרדי: מצד אחד, הציבור החרדי המבוגר רושם את שיעור העישון הנמוך ביותר בישראל. מצד שני, נתוני הנוער והסיגריות האלקטרוניות מדליקים נורת אזהרה אדומה שמחייבת התייחסות דחופה.

הדוח, שיוגש לכנסת, חושף כי העישון גובה את חייהם של כ-12,386 בני אדם בשנה בישראל - כ-23% מכלל מקרי המוות במדינה. מתוכם, כ-894 מקרי מוות מיוחסים לעישון פסיבי. בעוד שיעור העישון הכללי באוכלוסייה הבוגרת בישראל עומד על 23.1%, המגזר החרדי מציג נתונים שונים לחלוטין.

הבשורה הטובה: המבוגרים החרדים בראש המדינה

שיעור העישון באוכלוסייה החרדית הבוגרת הוא הנמוך ביותר בישראל - 10.6% בלבד, לעומת 23.8% באוכלוסייה היהודית שאינה חרדית ו-29.6% במגזר הערבי. הנתונים מעודדים במיוחד כשבוחנים את החלוקה המגדרית: בקרב גברים חרדים שיעור העישון עומד על 19.8%, נמוך משמעותית מ-29.3% בקרב גברים יהודים שאינם חרדים.

בקרב נשים חרדיות התמונה מרשימה אף יותר - שיעור עישון כמעט אפסי של 1.5%, לעומת 18.7% בקרב נשים יהודיות שאינן חרדיות. גיל התחלת העישון הממוצע בקרב גברים חרדים עומד על 18.8 שנים, והם נוטים לצרוך כמויות נמוכות יותר: כמחצית מהמעשנים החרדים צורכים פחות מ-10 סיגריות ביום, לעומת 39.8% בלבד מהמעשנים הלא-חרדים.

נורת האזהרה: הנוער והסיגריות האלקטרוניות

למרות הנתונים המעודדים בקרב המבוגרים, הדוח חושף שתי מגמות מדאיגות ביותר. ראשית, נרשם שיעור שימוש גבוה יותר במוצרי עישון חדשים כמו סיגריות אלקטרוניות ומוצרי חימום טבק - 3.7% באוכלוסייה החרדית משתמשים במוצרים אלו, נתון הגבוה מהאוכלוסייה היהודית שאינה חרדית שבה השיעור עומד על 2.1%.

שנית, ובעיקר, נתוני קופות החולים בגילאי 16-19 מגלים מגמת עלייה מתמדת בקרב נערי המגזר החרדי. שיעור העישון בקרב נערים חרדים טיפס מ-8.8% בשנת 2020 ל-10.5% בשנת 2024. באופן מדאיג, שיעור זה גבוה משיעור העישון בקרב נערים באוכלוסייה היהודית הכללית, שעומד על כ-7% באותם גילאים. בקרב בנות נוער חרדיות השיעור נותר יציב ונמוך ועומד על כ-1.5%.

משרד הבריאות מתריע כי באוכלוסייה החרדית הצעירה, גיל התחלת העישון יורד ושיעור ההתנסות במוצרי עישון כבר לפני גיל 10 הינו כ-9%. כפי שדווח בבבלי, מחקר מקיף שפורסם לאחרונה מצביע על קשר ברור בין שימוש בסיגריות אלקטרוניות לבין עלייה משמעותית בסיכון ללקות במחלת ריאות חסימתית כרונית.

עישון כפוי: הגברים החרדים נחשפים יותר

נתון נוסף שדורש התייחסות נוגע לחשיפה לעשן של אחרים. 29.1% מהלא-מעשנים במגזר החרדי מדווחים כי הם נחשפים לעישון כפוי. הפער המגדרי כאן הוא עצום: שיעור החשיפה לעישון פסיבי בקרב גברים חרדים מזנק ל-40.5%, נתון הגבוה משמעותית אפילו מגברים לא-חרדים שבהם השיעור עומד על 30.3%. בקרב נשים חרדיות שיעור החשיפה עומד על 21.5%.