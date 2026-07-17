צעד חריג ונדיר ננקט אתמול (חמישי) על ידי משרד הבריאות, כאשר הוצא צו סגירה מיידי לחדרי הניתוח בבית החולים 'מדיקה רפאל' בפארק עתידים בתל אביב. הצו הוצא בעקבות בקרת פתע שחשפה ליקויים חמורים בתהליכי העבודה ומחסור משמעותי בכוח אדם המגיעים לכדי סיכון ממשי לבטיחות המטופלים.

על פי ההודעה הרשמית של משרד הבריאות, הבקרה שנערכה בבית החולים העלתה כי מתקיימים תהליכי עבודה לא תקינים בחדר הניתוח ובאספקה הסטרילית המרכזית. בנוסף, התגלה מחסור קריטי בכוח אדם המסכן את בטיחות החולים. צו הסגירה, שנכנס לתוקף באופן מיידי, קובע כי חדרי הניתוח בבית החולים יישארו סגורים לביצוע כל פעילות רפואית עד לתיקון מלא של הליקויים שהתגלו.

בית החולים: 'אירוע נקודתי שמטופל באופן מיידי'

בתגובה לצו הסגירה, מסרו מבית החולים 'מדיקה רפאל' כי "מדובר באירוע נקודתי שמטופל באופן מיידי ובשיתוף פעולה מלא עם משרד הבריאות". בהודעת בית החולים הודגש כי "פעילות חדרי הניתוח הופסקה באופן זמני בלבד, בהתאם להנחיות, בעוד יתר פעילות בית החולים נמשכת כסדרה".

בית החולים הוסיף והבהיר כי "בטיחות המטופלים תמשיך להיות בראש סדר העדיפויות שלנו", תוך הבטחה לפעול בהקדם לתיקון הליקויים שהתגלו. לא צוין מועד משוער לחידוש הפעילות בחדרי הניתוח.

יצוין כי בשנים האחרונות גוברת המודעות לבטיחות מטופלים במערכת הבריאות, וזאת בעקבות דוחות שונים שחשפו ליקויים במוסדות רפואיים. משרד הבריאות מחזק את פעילות הפיקוח והבקרה במטרה למנוע סיכון למטופלים.