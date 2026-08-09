אירוע חריג ומצער התרחש ביום שישי האחרון במרכז רפואי בתל אביב, כאשר צעירה בת 18 שהגיעה לניתוח אסתטי באף נפגעה קשה במהלך ההכנות להליך. על פי הדיווח שפורסם היום (יום ראשון) לראשונה בכאן חדשות, במהלך ההכנות לניתוח הוכנסה לאפה של הצעירה מטלית שהייתה ספוגה בחומצה במקום בחומר ההרדמה המיועד.

הצוות הרפואי במקום זיהה את התקלה תוך זמן קצר. הצעירה הורדמה והונשמה, ולאחר מכן הועברה באמצעות אמבולנס של מד"א לבית החולים איכילוב, שם אושפזה במחלקה לטיפול נמרץ.

בני המשפחה הגישו תלונה רשמית במשטרה, אשר פתחה בחקירה של האירוע.

אם הצעירה מסרה לכאן חדשות: "החומר שרף את כל מערכת הנשימה העליונה שלה, מלמעלה ועד למיתרי הקול – הכול נכווה. מדובר ברשלנות רפואית חמורה ביותר. כרגע הילדה מאושפזת בטיפול נמרץ, והיא מקבלת מורפיום ואנטיביוטיקה".

בבית החולים איכילוב הצליחו לייצב את מצבה הרפואי של הצעירה, והיא כבר אינה נמצאת בהרדמה. עם זאת, היא עדיין ממשיכה להיות מאושפזת בבית החולים, והצוותים הרפואיים טרם השלימו את הערכת מלוא היקף הנזק שנגרם לה כתוצאה מהתקלה.