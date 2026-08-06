משרד הבריאות מדווח על פטירתו של איש כבן שבעים שחלה בקדחת מערב הנילוס. מאז תחילת השנה הנוכחית אובחנו בישראל עשרה חולים הסובלים מהמחלה.

במקביל, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מפרסמים כי במסגרת הניטור השוטף נלכדו יתושות הנושאות את נגיף קדחת מערב הנילוס במספר אזורים: תל אביב-יפו, טייבה, טירה, קלנסווה והמועצה האזורית לב השרון.

המשרד להגנת הסביבה הורה לרשויות המקומיות להרחיב באופן מיידי את פעולות המניעה, הניטור וההדברה, וקורא לכלל הרשויות להגביר את הפעילות בתחום מניעת מזיקים תברואיים.

לפי נתוני משרד הבריאות, מאז תחילת עונת הפעילות של המחלה השנה אובחנו בארץ עשרה חולים. האיש שנפטר, כבן שבעים, החל לפתח תסמינים באמצע חודש יולי האחרון ואושפז בעקבות סיבוכים שנגרמו מהמחלה. רוב החולים סבלו מתסמינים אופייניים הכוללים חום, פריחה ושינויים במצב ההכרה. נכון לעכשיו, שלושה מהחולים עדיין מאושפזים במצב טוב. החקירות האפידמיולוגיות נמשכות במטרה לאתר את מקומות החשיפה האפשריים ליתושים.

בחודשי הקיץ, בשל מים עומדים ומזג אוויר חם ולח, גדלה הסכנה להתפתחות יתושים. האחריות להסרת מפגעים ומטרדים הנובעים ממזיקים תברואיים בשטחים ציבוריים מוטלת על הרשויות המקומיות. יחד עם זאת, הציבור מתבקש לסייע במאמץ על פי ההנחיות הבאות:

* לייבש ולנקז מקורות מים עומדים, כגון דליים, תחתיות עציצים, צמיגים ישנים, מרזבים, בריכות נוי, חביות וכל כלי המסוגל לאגור מים.

* להשתמש בתכשיר דוחה יתושים המכיל חומר פעיל כגון DEET או חומר דוחה אחר המאושר לשימוש, בהתאם להוראות היצרן.

* להתקין רשתות על חלונות ופתחים וללבוש בגדים ארוכים ובהירים, במיוחד בשעות פעילות היתושים.

* להפעיל מאוורר בעת שהייה בבית, במרפסות, בגינות ובשטחים פתוחים.

* לדווח למוקד 106 של הרשות המקומית על מפגעי יתושים או על מקורות מים עומדים במרחב הציבורי.

במסגרת הניטור השוטף שמבצעים המשרדים לאורך כל השנה, בדגש על עונת היתושים, אותרו יתושות שאומתו במעבדות משרד הבריאות כנשאיות של נגיף קדחת מערב הנילוס בתל אביב-יפו, בטייבה, בטירה, בקלנסווה ובמועצה האזורית לב השרון. בעקבות הממצאים הורה המשרד להגנת הסביבה לכלל הרשויות המקומיות, ובמיוחד לרשויות שבהן אותרו היתושות, להרחיב את פעולות המניעה, הניטור, ההסברה וההדברה, במטרה לצמצם את הסיכון להתפשטות היתושים הנגועים ולהגן על בריאות הציבור.

כמדי שנה, מתחילת חודש יוני ועד סוף חודש נובמבר קיים צפי לעלייה בשכיחות היתושות הנושאות את נגיף קדחת מערב הנילוס. לפיכך, צוות מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה מבצע לאורך השנה אלפי ניטורים של זחלי יתושים ומאות לכידות של יתושים בוגרים.

היתושים מועברים לזיהוי ולבדיקה במעבדות משרד הבריאות. מתחילת השנה דווח על לכידת יתושות הנושאות את הנגיף בדרום הארץ, וזהו הדיווח הראשון השנה על לכידת יתושות נגועות גם במרכז הארץ.

המשרדים מדגישים כי דיווח התושבים לרשות המקומית הוא מרכיב חשוב בצמצום מפגעי היתושים ומאפשר לרשויות למקד את פעולות הניטור וההדברה במהירות וביעילות.

פרופ' סיגל סדצקי, ראש חטיבת בריאות הציבור במשרד הבריאות, הסבירה: "קדחת מערב הנילוס היא מחלה המועברת לאדם באמצעות עקיצת יתושות הניזונות מעופות נגועים. לרוב מדובר במחלה קלה ללא תסמינים, אך במקרים חריגים עלולים להופיע גם תסמינים חמורים כמו דלקת מוח או קרום המוח. הסיכון למחלה קשה גבוה יותר בקרב בני 60 ומעלה ואנשים עם מחלות רקע, ולכן חשוב במיוחד להקפיד על אמצעי המניעה".

ד"ר שי רייכר, מנהל אגף מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה, אמר: "בימים האחרונים נלכדו יתושות הנושאות את נגיף קדחת מערב הנילוס במספר מוקדים במרכז הארץ. יתושה הנושאת את הנגיף עלולה להעביר אותו לאדם בעקיצה ובכך לגרום לתחלואה. המשרד הוציא לרשויות המקומיות הנחיות מפורטות לנקיטה בפעולות מיידיות שמטרתן לצמצם את הסיכון לבריאות האדם. במקביל לפעולות הניטור וההדברה, גם לציבור יש תפקיד חשוב בצמצום מפגעי היתושים. ייבוש מים עומדים ודיווח לרשות המקומית יאפשרו לצמצם משמעותית את אוכלוסיית היתושים ולסייע בהגנה על בריאות הציבור והסביבה".