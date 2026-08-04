רשויות הבריאות בארצות הברית עוקבות בימים אלו אחר התפרצות חריגה של טפיל מיקרוסקופי הידוע בשם Cyclospora, לאחר ששני אנשים במדינת מישיגן נפטרו במהלך ההתפרצות.

מדובר באירוע חריג במיוחד: זו הפעם הראשונה שבה נרשמים מקרי פטירה בארצות הברית הקשורים לטפיל זה. החקירה הרפואית עדיין נמשכת, והגורמים המדויקים להתפרצות ולחומרתה נבדקים על ידי הרשויות.

הטפיל עצמו הוא אורגניזם חד-תאי זעיר שאינו נראה לעין בלתי מזוינת. למרות גודלו המיקרוסקופי, הוא עלול לגרום למחלת מעיים המלווה בשלשולים ממושכים, כאבי בטן חזקים, בחילות, תחושת עייפות וחום. אצל רוב החולים המחלה חולפת בעקבות טיפול רפואי מתאים, אולם אצל קשישים או אנשים עם מערכת חיסון מוחלשת היא עלולה להתפתח לצורה חמורה יותר.

בשלב הנוכחי, הרשויות האמריקניות טרם זיהו את מקור ההדבקה. הצוותים הרפואיים בודקים מגוון אפשרויות ומנסים לאתר קשר משותף בין החולים, אך עדיין לא פורסם איזה מוצר מזון או גורם אחר עומד מאחורי ההתפשטות. לפיכך, הרשויות גם לא הוציאו בשלב זה אזהרה להימנע ממזון מסוים.

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ההתפרצות מעוררת עניין רב בקרב גורמי הבריאות, שכן למרות שהטפיל מוכר לרופאים זה שנים רבות, מקרי פטירה הקשורים אליו נדירים ביותר בארצות הברית. החוקרים מנסים להבין האם מדובר באירוע חריג חד-פעמי או בשינוי כלשהו בדפוסי ההתפשטות של הטפיל.

מומחי בריאות ציבורית מדגישים כי אין מקום לדאגה מיוחדת. רוב האוכלוסייה כלל אינה נחשפת לטפיל זה, וגם במקרים שבהם מתרחשת הדבקה, ברוב המכריע של המקרים ניתן לטפל בה בהצלחה. החקירה נמשכת, והרשויות מבקשות מהציבור להמתין לממצאים הסופיים לפני הסקת מסקנות.