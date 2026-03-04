מחקר חדש מגלה כי זחלי פרפרים המשתייכים למינים החיים בשיתוף פעולה עם נמלים אינם מסתפקים רק בחיקוי כימי - הם גם “מדברים” בשפת הקצב של הנמלים | באמצעות תנודות זעירות ומדויקות, הם מצליחים להשתלב, לזכות להגנה, ואף לקבל מזון | התגלית משנה את תפיסת החוקרים על תקשורת מורכבת בטבע - ומראה שגם יצורים חסרי מוח מפותח יודעים לשמור על הקצב (בעולם)
עובדת לשעבר באוניברסיטת סידני הואשמה בהטרדה אנטישמית של סטודנטים יהודים בסוכות | היא תועדה מגדפת ומשפילה, מכנית יהודים "טפילים" ומשמיעה שורה של הערות אנטישמיות. רק אחרי הטבח בחנוכה הגיע האישום (יהדות בעולם)
מקרה ראשון של תולעת המכונה 'תולעת בורג' התגלה לאחרונה בארה"ב, כך דיווחו הרשויות אמש | מדובר בטפיל שבטבעו נכנס לפצעים ואוכל את בשר הבהמה או האדם אליו חדר | במידה והטפיל יתפשט, יהיה זה מכה אנושה עבור תעשיית מגדלי הבקר בארה"ב (חדשות, בעולם)