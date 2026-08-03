אבל כבד פקד אמש (יום שני) את עולם הישיבות: הבחור מאיר שער ז"ל, בן 21 מבני ברק, תלמיד ישיבת פוניבז', נפטר בתאונה קשה שאירעה בשטח פתוח בסמוך ליישוב נווה ארז שבשומרון, סמוך למעלה מכמש.

הבחור ז"ל, שהיה בתקופת אירוסין ועמד להקים בית נאמן בישראל, נפטר כתוצאה מהתהפכות טרקטורון שבו נסע. מותו נקבע במקום האירוע על ידי צוותי ההצלה. חברו, בחור בן 21 תושב ביתר עילית, נפצע באורח קל ופונה באמבולנס של מגן דוד אדום לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים.

על פי הפרטים שהתקבלו, שני הבחורים נסעו יחדיו ברכב הטרקטורון במהלך ימי בין הזמנים, כאשר הרכב התהפך בנסיבות שטרם הובהרו. הבחור ז"ל נמצא במצב קשה ביותר, כשהוא חסר דופק ונשימה וסובל מפציעות קשות בראשו, כאשר הגיעו אליו כוחות ההצלה והחירום.

תמי מישרים וחווה כהן, חובשות מאיחוד הצלה שהגיעו ראשונות למקום, מסרו: "כשהגענו למקום רוכב הטרקטורון היה ללא דופק וללא נשימה וסבל מפציעות קשות בראשו. ביצענו בו פעולות החייאה, אך למרבה הצער בתום מאמצי ההחייאה מותו נקבע בזירה".

נדב טייב, פראמדיק במגן דוד אדום, ואוריה זגמן, חובש במד"א, סיפרו: "כשהגענו למקום התאונה הבחנו בצעיר בן 21 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה לאחר שהתהפך עם הטרקטורון. לאחר בדיקות רפואיות, נאלצנו לקבוע את מותו במקום. במקביל הענקנו טיפול רפואי לנוסע נוסף מהטרקטרון, צעיר שהיה בהכרה מלאה וסבל מחבלות קלות בגפיים. פינינו אותו לבית החולים כשמצבו מוגדר קל".

האסון הכואב מצטרף לשורת אירועים קשים שהתרחשו בימי בין הזמנים האחרונים. היום נודע על טביעתו למוות של פעוט, ולפני מספר ימים טבע בחור בן 16 בבריכה ופונה במצב קשה ולא יציב לבית החולים. הציבור נקרא להמשיך ולהעתיר בתפילה עבורו.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.