אירוע רפואי דרמטי התרחש היום (יום שני) בלב ירושלים, כאשר גבר חרדי כבן שבעים איבד את הכרתו בפתאומיות בתחנת אוטובוס ברחוב נתן שטראוס. עוברי אורח שהיו במקום הבחינו במצוקה והזעיקו מיד את כוחות החירום.

מתנדבי איחוד הצלה שהגיעו לזירה במהירות החלו בפעולות החייאה מיידיות, ובחסדי שמים הצליחו להחזיר את הגבר להכרה מלאה. לפי הדיווח שהתקבל במוקד ארגון ההצלה, הגבר שהה בתחנת האוטובוס כשהתמוטט באופן פתאומי, ועוברי דרך שראו זאת פעלו במהירות להזעקת עזרה.

החובש יחיאל שטרן, שהיה הראשון להגיע למקום, ביחד עם ד"ר דניאל שקרג'י, רופא מתנדב בארגון איחוד הצלה, תיארו את האירוע: "על פי עדויות של אנשים שהיו במקום, הגבר איבד את הכרתו בעת שהמתין בתחנת האוטובוס. ביצענו פעולות החייאה הכוללות עיסויי לב, ונעזרנו במכשיר הדפיברילטור של איחוד הצלה למתן שוק חשמלי".

בזכות הטיפול המהיר, הגבר שב להכרתו. "בחסדי שמים הוא חזר להכרה מלאה", מסרו המתנדבים. "לאחר מכן פינינו אותו לבית החולים שערי צדק בירושלים להמשך בדיקות ומעקב רפואי, כשמצבו מוגדר כיציב".

יצוין כי בימים האחרונים אירעו מספר מקרי חירום רפואיים בציבור החרדי. לפני מספר ימים נפטרה תינוקת בת שלושה חודשים בצפת לאחר שאיבדה את הכרתה, למרות מאמצי החייאה ממושכים של הצוותים הרפואיים.