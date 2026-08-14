חדר אטום המיועד לחולי אבולה ( צילום: שאטרסטוק )

משרד הבריאות פרסם היום כי בדיקות שנערכו לאדם ששב לאחרונה מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הניבו תוצאות שליליות לנגיף האבולה. האדם, שפיתח תסמינים חשודים בימים שלאחר שובו, הועבר לבידוד במרכז רפואי ייעודי ונבדק בהתאם לנהלים המקצועיים ולהנחיות הבינלאומיות לטיפול במחלות מידבקות מסוכנות.

הדיווח הראשוני על החשוד התקבל לאחר שהאדם פנה לקבלת טיפול רפואי עקב חום שפיתח. הבדיקות המעמיקות בוצעו במעבדות משרד הבריאות, והתוצאות אישרו כי אין מדובר בהידבקות בנגיף האבולה. האדם ממשיך לקבל טיפול רפואי בהתאם למצבו הבריאותי הנוכחי. משרד הבריאות הדגיש כי נכון לשעה זו לא אובחן בישראל אף מקרה מאומת של אבולה. במסגרת ההיערכות, השלים המשרד חקירה אפידמיולוגית מקיפה לאיתור מגעים אפשריים של החשוד, בהתאם לפרוטוקולים המקצועיים המקובלים. החקירה נועדה לוודא שלא היה חשש להדבקה נוספת. החשוד טופל בתנאי בידוד מלא באחד המרכזים הרפואיים הייעודיים שהוגדרו מראש לקליטת חשודים במחלות מסוג זה. התוצאות השליליות מאפשרות כעת המשך טיפול רגיל בהתאם למצבו הרפואי, ללא צורך בהמשך בידוד מיוחד.

רופא באפריקה מבצע בדיקת מטוש לחשוד במחלה ( צילום: שאטרסטוק )

בחודשים האחרונים מתמודדת הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו עם התפרצות חמורה של נגיף האבולה. על פי דיווחים בינלאומיים, נרשמו במדינה מאות מקרים מאושרים ואלפי מקרים חשודים נוספים. גם באוגנדה השכנה אושרו מקרי הידבקות, והמדינה נקטה בצעד חריג וסגרה את גבולה עם קונגו.

משרד הבריאות מסר כי הוא עוקב באופן שוטף אחר התפרצות האבולה באזור ומקיים היערכות מערכתית מלאה להבטחת מוכנות מיטבית של מערכת הבריאות לכל תרחיש. ההיערכות כוללת הכשרת צוותים רפואיים, הקמת מרכזים ייעודיים לקליטת חשודים, ותיאום שוטף עם גורמי בריאות בינלאומיים.

משרד הבריאות קורא לציבור להימנע מנסיעות שאינן חיוניות לאזורים שבהם קיימת תחלואה פעילה באבולה. נוסעים השבים מאזורים אלה ומפתחים חום או תסמינים חריגים בתוך 21 ימים ממועד החזרה מתבקשים להישאר בבית, להימנע ממגע עם אחרים וליצור קשר טלפוני עם מוקד קול הבריאות בטלפון *5400.

המשרד הבהיר כי אבולה אינה מועברת באוויר, והדבקה מתרחשת במגע ישיר עם אדם חולה בעל תסמינים או עם דם, נוזלי גוף או הפרשות. יצוין כי זהו המקרה השני בשבועות האחרונים שבו נבדק אדם ששב מקונגו ונמצא שלילי לאבולה, לאחר שפיתח תסמינים חשודים.