בהישג רפואי יוצא דופן, שוחרר השבוע מבית החולים לילדים ע"ש ספרא במרכז הרפואי שיבא תינוק פג שנולד במשקל זעיר של 1.78 קילוגרם בלבד, לאחר שסבל ממום לבבי מורכב שסיכן את חייו. הצלת חייו של הפג התאפשרה הודות לפתרון יצירתי ופורץ דרך שבוצע לראשונה בישראל בתוך חדר הצנתורים, ומנע צורך בניתוח לב פתוח מסוכן.

המום הלבבי המורכב עמו נולד התינוק גרם להזרמת דם מוגברת לכיוון הריאות, מצב שהוביל להתפתחות גודש ריאתי חריף. מצבו הרפואי של הפג הלך והחמיר במהירות, עד שנדרש להנשמה מלאה ולתמיכה תרופתית נרחבת על מנת לשמור על חייו. נוכח משקלו המזערי ומצבו הקריטי, קבע הצוות הרפואי כי גופו הזעיר לא יעמוד בטראומה הפיזית הכרוכה בניתוח לב פתוח.

החדשנות שהפכה את ההתקן לכלי הצלה

במקום הפרוצדורה הכירורגית המורכבת והמסוכנת, החליט צוות רפואי רב-תחומי לנקוט בגישה של צנתור זעיר-פולשני. במהלך הפעולה תוכננה השתלה של התקנים ייעודיים בעורקי הריאה של התינוק - התקנים המשמשים בשגרה לחסימה מוחלטת של כלי דם.

אולם רגע לפני החדרת המכשור לגופו של התינוק, ביצעה ד"ר שרון בוריק חיגר, מנהלת שירות צנתורי לב ילדים במרכז הרפואי שיבא, שינוי ידני מדויק בהתקן וניקבה בו חריר זעיר. החור המתוכנן אפשר לווסת ולהפחית את זרימת הדם לריאות במידה הרצויה, מבלי לחסום אותה לחלוטין.

"לקחנו התקן שבשגרה נועד לסגור כלי דם לחלוטין, וביצענו בו שינוי ידני", הסבירה ד"ר בוריק חיגר. "הצנתור העדין הזה מנע טראומה קשה לגוף הזעיר שלו וייצב את מצבו כדי שיגיע גדול וחזק יותר לתיקון הניתוחי".

התאוששות מהירה ושחרור לבית

על פי דיווחי בית החולים, שינוי המגמה במצבו של הפג היה מיידי ומרשים. בתוך שבוע בלבד מביצוע הפעולה החדשנית, נגמל התינוק לחלוטין מההנשמה ומכל התרופות הלבביות, והחל לעלות במשקל ולהתפתח כסדרו. בעקבות הייצוב, הוא שוחרר למעקב לבבי מוגבר בביתו, שם ישהה עד לביצוע תיקון ניתוחי קבוע במועד מאוחר יותר.

"חוויתי הרבה דברים בחיים, אבל אלו היו 48 השעות הכי אכזריות ומפחידות שעברנו כהורים", שיתף אביו של התינוק. "למרות שידענו על מום הלב מראש, כשהמצב הידרדר זה פשוט הכה בנו ב-10 טון. הצנתור המיוחד והתושייה של הצוות הרפואי פשוט הצילו אותו. חשוב לנו לשתף את הסיפור כדי לתת תקווה להורים אחרים".

ד"ר טל תירוש וגנר, סגנית מנהל מכון הלב בבית החולים ספרא לילדים, ציינה כי השחרור להשגחה ביתית מוגברת מעניק מעטפת רפואית בטוחה מרחוק יחד עם תמיכה רגשית למשפחה. לדבריה, שהייה בסביבה הביתית מסייעת להאצת תהליך ההחלמה ומפחיתה את הסיכונים הרפואיים הנלווים לאשפוז ממושך.