לאחר שהתמוטט במהלך ביקורו בארה"ב, הראב"ד הגאון רבי יהודה סילמן שוחרר מבית החולים בניו יורק וצפוי לעבור צינתור בארץ • אמש הגיע ידידו הגר"י זילברשטיין לבית מדרשו של הראב"ד, שם העתיר באמירת פרקי תהילים וכן ערך תפילת 'מי שבירך' לרפואתו השלימה (חרדים)
העתירו בתפילות, לקיים בנו חכמי ישראל: האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק פונה הבוקר לבית החולים הדסה עין כרם בעקבות חולשה | האדמו"ר צפוי לעבור צנתור בליבו בשעה הקרובה |הציבור נקרא להעתיר בתפילה לרפואתו השלמה של האדמו"ר רבי שמואל יעקב בן יענטא בתוך שאר חולי ישראל (חסידים)