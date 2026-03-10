שיא מרגש התרחש בעיר החרדית מודיעין עילית, כאשר משפחה מוכרת בעיר זכתה ללידה נוספת, הפעם של הילד ה-21 במשפחה, כאשר הבן הגדול הוא רק בן 22 | ומה בירך אותם מרן שר התורה זצ"ל לפני 20 שנה? | הסיפור המלא (חרדים)
אחרי שבסוף השבוע דווח על תינוק בן ארבעה שבועות שנפטר מכשל נשימתי, היום מעדכן משרד הבריאות כי אותו תינוק אכן צרך את מזון התינוקות של נוטרילון שירד מהמדפים בשל חשד לרעלן שנמצא במוצר - אך למרות זאת במשרד מדגישים כי אין קשר בין צריכת המוצר לבין מותו של התינוק (בארץ, בריאות)
משרד הבריאות הודיע כי הקים ועדת בדיקה חיצונית לבחינת מותו של תינוק בן 4 שבועות, שצרך מוצרי נוטרילון | נכון לשלב זה נשלל קשר בין צריכת תחליפי החלב לבין התמותה | עם זאת, כדי לחקור את המקרה לעומק - הוקמה אותה ועדת בדיקה חיצונית (בארץ)
תחת שמיים קפואים של מינוס 18 מעלות במשך 16 שעות ביממה, אוקראינה נאבקת באויב שקט ואכזר | אימהות מנהלות קרב הישרדות נואש כדי להגן על תינוקותיהן מפני היפותרמיה, ועוטפות אותם בשכבות של שמיכות ובגדים בניסיון לשמר כל טיפת חום גוף (חדשות בעולם)
פעוט כבן שנה וחצי נפגע באורח בינוני לאחר שנפלט מרכב בדרך הרים באילת | צוות מד"א פינה אותו לבית החולים יוספטל בעיר | התאונה החריגה אירעה כאשר במהלך נסיעה נפתחה דלת הרכב, והפעוט בן השנה וחצי שישב במושב האחורי עף מחוץ לרכב (בארץ)
בכי של תינוק במהלך טיסה, הוא ללא ספק אחד הדברים המרגיזים שיש, אבל יש כאלו שמצליחים לרכך את הכעס | זוג הורים ישראלים שעלו לטיסה עם בנם בן הארבעה חודשים, הבריקו עם רעיון יצירתי ומשעשע שגרם לנוסעים לאהוב את בנם ולא לכעוס עליו (תעופה)
באופן חריג לחודשי הקיץ, תינוק בן שבעה חודשים מאזור השרון, אושפז לאחרונה לאחר שחלה בנגיף ה-RSV | מצבו של התינוק, שסבל מחום, שיעול ומאמץ נשימתי, המשיך להתדרדר והוא הורדם והונשם ביחידת טיפול נמרץ ילדים | לאחר שלושה ימים נגמל מהתמיכה הנשימתית, וכעבור שבוע שוחרר במצב טוב (בריאות)
תינוק בשם אנאן היינס נולד החודש בבית החולים סנט ג'וזף-סאות' שבעיר ריברוויו (Riverview), פלורידה, במשקל של כ-6.3 ק"ג - כמעט פי שניים מהממוצע | אנאן לובש בגדים שמיועדים לתינוקות בני תשעה חודשים | האחיות במחלקה התקשו להסתיר את תדהמתן מגודלו יוצא הדופן (בריאות, מעניין)
אחרי הסערה שהתעוררה בעקבות החלטת ההורים לקרוא לבנם בשמו המלא של אדריכל הטבח, רשות האוכלוסין בלייפציג רומזת שלא תאפשר את רישום השם: "שמות קיצוניים עם תוכן אלים לא יאושרו" | ומה יעשו ההורים, אם בכל זאת יתעקשו? (בעולם)
אירוע מסוכן וחריג בקנה מידה אירע בשבוע שעבר כאשר תינוק כבן שבועיים נחטף בידי אימו מביה"ח הדסה הר הצופים שבבירה - וחולץ בשלום מחדר בבית מלון ברשות הפלסטינית, בידי מנגנוני הביטחון הפלסטיניים שהשיבו אותו לישראל | האם נעצרה ונחקרה במשטרה (בארץ)
בשבוע שעבר נרצחה באכזריות סמוך ליישוב ברוכין, צאלה גז הי"ד, כשהייתה בדרכה לחדר לידה, בחסדי שמיים הרופאים הצליחו להציל את הרך הנולד, והיום האב קרא לו שם - בלי שנערך לרך הנולד ברית מילה | תיעוד קורע לב (חדשות בארץ)