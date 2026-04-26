קרית גת: תינוק פונה מבית המטפלת לבית החולים במצב אנוש

צוותי הרפואה של איחוד הצלה ביצעו הבוקר (ראשון) פעולות החייאה על תינוק בן חצי שנה שאיבד את הכרתו כששהה אצל מטפלת בשכונת כרמי גת בקרית גת.
הפעוט פונה תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים 'ברזילי' באשקלון כשמצבו מוגדר אנוש.
הילה רינקוף, שירה סילברמן ושלום בלחמו חובשי איחוד הצלה מסרו: "ביצענו בו פעולות החייאה בסיוע צוות האמבולנס של איחוד הצלה ולאחר מכן הוא פונה לבית חולים ברזילי במצב אנוש תוך כדי המשך פעולות החייאה. סיפרו לנו כי התינוק היה מצונן ומנוזל בימים האחרונים".
התפללו לרפואת התינוק יוֹבֵל בן מיטל לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל.
